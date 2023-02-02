Российская полиция изъяла работы протестного художника во время рейда на выставку

Елена Осипова открывает свой бизнес в Санкт-Петербурге

Российская полиция конфисковала работу протестного художника во время рейда на антивоенную выставку в Санкт-Петербурге в среду, заявили организаторы.

Это происходит в то время, когда Кремль усиливает подавление своего наступления на Украине, и всего через день после открытия парада.

77-летняя Елена Осипова демонстрировала около 20 работ в отделении либеральной партии «Яблоко» во втором по величине городе России.

Сторона заявила, что полиция выехала на место происшествия, заявив о заложенной бомбе.

Взрывчатых веществ обнаружено не было, но офицеры «обнаружили на стенах графические изображения, написанные на холсте и картоне, которые, вероятно, содержали ложную информацию о российских вооруженных силах», говорится в сообщении полиции, цитируемом в заявлении партии.

«Яблоко» заявило, что «мирные произведения искусства» были изъяты полицией «без надлежащей упаковки для обеспечения их безопасности».

На одной из работ было изображено лицо молодой девушки с большими глазами. Слова рядом с картинкой читаются на русском и украинском языках «Мама, я боюсь войны».

С началом военной кампании России на Украине вся публичная критика, включая слова «война» и «вторжение», запрещена.

Власти ввели закон, который предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы для тех, кто публикует информацию о российских военных, признанную ложной.

Осипова назвала мероприятие протестом и «антивоенной выставкой».

Она много лет открыто критиковала Кремль, и ее называли «совестью Санкт-Петербурга».

Впервые она провела акцию протеста в 2002 году после того, как вооруженные чеченцы ворвались в московский театр и взяли в заложники 850 человек.

С тех пор она регулярно проводила демонстрации и несколько раз арестовывалась.