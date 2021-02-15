Российская ракета Союз выводит на орбиту спутник для сбора разведданных – Spaceflight Now

Россия отправила на орбиту спутник-шпион на борту ракеты «Союз» 2 февраля со снежной стартовой площадки космодрома Плесецк, когда она отправилась с миссией по обнаружению, обнаружению и распознаванию иностранных военных радиосигналов.

По данным Минобороны России, военный спутник взлетел в 2045 по Гринвичу (15:45 по восточному стандартному времени; 23:45 по московскому времени) 2 февраля с помощью ракеты “Союз-2.1Б”. Министерство обороны не уточняет тип спутника на ракете, но траектория запуска и орбита полезной нагрузки указывают на то, что это следующий в России военный космический корабль LOTOS S1 для сбора разведданных.

Российские военные заявили, что ракета “Союз 2.1В” была запущена с 4-й платформы в Зоне 43 в Плесецке, на крайнем севере России, примерно в 500 милях (800 км) к северу от Москвы.

Направляясь на северо-восток от Плесецка, “Союз” отказался от четырех ускорителей первой ступени на жидком топливе, второй ступени и полета с полезной нагрузкой. Третья ступень корабля “Союз” вывела четвертый наблюдательный спутник российской армии Lotus S1 на орбиту высотой от 152 миль (245 километров) до 559 миль (900 километров) с наклоном 67,1 градуса к экватору.

Орбита соответствует высоте и наклонению более ранних лун Лотоса. Россия запустила свой первый экспериментальный спутник Lutus в ноябре 2009 года, а затем развернула серию электронных космических аппаратов для сбора разведывательной информации с Lotus, известных как спутники Lotus S1, с запусками в 2014, 2017 и 2018 годах.

Официальное название спутника – Космос 2549 в соответствии со схемой именования космических аппаратов российской армии.

Ожидается, что новый космический корабль Lotus S1 выведет спутник на круговую орбиту высотой 560 миль (900 км), прежде чем он поступит на вооружение российских вооруженных сил для прослушивания радиосвязи.

Спутники Lotos S1 были созданы российским военным предприятием КБ Арсенал в Санкт-Петербурге в партнерстве с ЦСКБ Прогресс. По словам производителя, спутники Lotos S1 весят около 13 000 фунтов (6000 кг) и при запуске полностью заправлены топливом.

Миссия 2 февраля стала первым российским космическим запуском в этом году.

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