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Российская студентка была поражена тем, как американцы относятся к ней с выпускным колпаком и платьем

26 мая, 2023
Boleslava Sokolova

Дарья Молчановапрофессор и историк, преподающий русский язык в США, разделяет наши чувства грусти и честности ТИК Так на ее странице @реальный русский клуб Она выразила свое потрясение и восхищение тем, как с ней обращались американцы — только за то, что на ней была выпускная шапочка и платье.

Очень похоже на файл Студентка по обмену, которая описала свой первый спрей как «самую американскую вещь на свете». Видео Молчановой показывает, насколько все по-другому здесь, в Штатах.

«Я не могу передать словами, насколько велики американцы», — хрипло сказала Молчанова. Я объяснил, как после прогулки дом На ее выпускной церемонии все, мимо кого она проходила, говорили «Поздравляем!» или возбужденно «кричать». Жесты, казалось, тронули первокурсницу колледжа, поскольку она, казалось, запыхалась и вот-вот расплачется.

«Это бесценно», — добавила она, приложив руку к сердцу. «До приезда в США я всегда слышал, что американцы такие фальшивые и все улыбки фальшивые. Но я не знаю. Это так реально для меня. Это невероятно».

В разделе комментариев Молчанова также объяснила, что люди дошли до того, что висели на окнах автомобилей, чтобы махать ей, улыбаться и сигналить. «дети Она восклицала: «Поздравляю!» — написала она, добавив плачущий смайлик, чтобы выразить, насколько она тронута.

По ее словам Веб-сайтМолчанова окончила Московский государственный университет искусств и культуры, а затем защитила кандидатскую диссертацию. по истории России и получить сертификат на право преподавания русского языка как иностранного. В 2020 году она начала работать над магистерской программой по русским исследованиям в Университете Колорадо в Боулдере, которую, похоже, успешно завершила.

Молчанова, возможно, была ошеломлена реакцией американцев на то, что она просто выпускница, но она многое сделала, чтобы заслужить эти похвалы.

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в мама Для двух маленьких детей я основал платформу онлайн-обучения. Настоящий русский клуб В 2015 году он обучил тысячи студентов из 75 стран. Кандидат наук. Pg также принимает Медленный русский подкасткоторый имеет более 1 миллиона загрузок.

Раздел комментариев о Молчановой ТИК Так Это быстро стало интересным комментарием о том, как другие страны относятся к американцам по сравнению с тем, как американцы действуют на самом деле.

И хотя в Америке есть свои субкультуры и обычаи, многие комментаторы согласились с тем, что прославлять других — даже незнакомцев — очень по-американски.

«Мои двоюродные братья из других стран думают, что я незнакомец в Америке, потому что я разговариваю с любым незнакомцем. В Америке нормально разговаривать с незнакомцами», @Надя книги.

«Мы не идеальны, но мы большие деятели, и мы любим показывать свою любовь другим. Поздравляем», — написал @время.

«Это одна из наших сильных сторон. В целом, мы хорошо оцениваем других. Интернет — это отдельная история. Поздравляю!» @укроп ответил.

«Здесь американец из Висконсина, я вас не знаю, и я так горжусь вами! Мы серьезно», — добавил @лаламамакарта.

Но что бы другие ни думали о достижениях Молчановой, одно можно сказать наверняка — она ​​имеет полное право гордиться собой и быть отмеченной любым способом.

«Вы должны гордиться собой, хотя это такое огромное достижение», @Бретт Он сказал.

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