Российская съемочная группа обвивает съемки космической станции и возвращается на Землю

Съемки продолжались, когда команда покинула станцию, села в свою капсулу и приземлилась холодным воскресным утром на плоских казахских лугах. Спасательные отряды космонавтов, большая съемочная группа и даже глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин собрали на месте приземления необычно большую толпу.

«Никто не должен смотреть в камеру», – крикнул один из продюсеров на месте приземления ревущей толпе, заполнившей капсулу. «Все снимают маски, спасибо».

Когда российские официальные лица вытащили экипаж из капсулы МС-18, остальной персонал бросился сложить брезент и подготовить следующий комплект пленки. Камера, установленная на стабилизирующей платформе, медленно приблизилась к г-ну Новицки, и он вернулся к земной гравитации после 191 дня на станции, где он проходил типичное обследование после приземления медицинским персоналом.

«Ребята, давайте снимем», – воскликнул один из продюсеров, когда папарацци позировали для кадра перед г-жой Пересильд. “Пожалуйста, не снимайте на свои смартфоны. Не снимайте видео, потому что на данный момент это действительно так”, – сказал продюсер, как сообщил переводчик в прямой трансляции НАСА и Роскосмоса. будущий конец фильма.

“Берет!” Мужчина, который, по всей видимости, был режиссером фильма, крикнул на место происшествия. Съемочная группа отсняла как минимум четыре кадра сцены, где актер приветствовал г-на Новицки, затем подошел к улыбающейся г-жи Пересильд и поцеловал ее руку. На одной из фотографий г-жа Пересильд посмотрела на г-на Новицки и подмигнула с улыбкой.

О сюжете “Вызова” мало что известно. Но драма на станции оказалась реальностью в пятницу, когда она отклонилась от орбиты во время испытаний двигателей на капсуле, которая доставила съемочную группу обратно на Землю. Роскосмос сообщил, что Новицкий испытывал двигатели, но, согласно заявлению НАСА, они работали дольше, чем ожидалось. По словам представителей российского центра управления полетом, станция размером с футбольное поле наклонилась на 57 градусов. ИнтерфаксРоссийское информационное агентство.

Авария подтолкнула к действиям представителей России и НАСА, и они исправили местоположение станции в течение 30 минут. Это была вторая подобная авария с июля, когда новое российское подразделение “Наука” случайно запустило двигатели, развернув станцию ​​на полтора оборота – около 540 градусов – прежде чем остановиться.