Стремясь контекстуализировать военную операцию Российской Федерации на Украине, Н.И. Рам представил фотовыставку под названием «Обыкновенный нацизм», на которой была представлена ​​долгая история нацизма в Украине и современные формы, которые он принял в современной Украине. , директор The Hindu Publishing Group Private Limited и генеральный консул России Олег Авдеев в среду в Российском центре науки и культуры.

Говоря о «генезе украинско-российского конфликта», г-н Рам сказал, что российское правительство понимает независимую и взвешенную позицию Индии и стремится поддерживать тесный диалог с Индией по ситуации.

«Но, он [relationship between Russia and India] Это выходит за рамки отношений с правительством к отношениям с правительством … для десятков миллионов простых индийцев, а также для широкого круга лиц, принимающих политические решения, независимо от их идеологических пристрастий. Советский Союз, а после его распада и Российская Федерация были всепогодным другом, стратегическим союзником, чья безоговорочная верность и надежность выдержали испытание временем. Не будет преувеличением сказать, что это восприятие укоренилось в политической душе Индии.

Г-н Рам сказал, что генезис конфликта был сложным, и он надеется, что он будет урегулирован путем диалога и переговоров. «Генезис этого сложен, он восходит к истории Русской Православной Церкви, и сегодня режимом Зеленского предпринимаются все попытки при поддержке самых реакционных сил мира ликвидировать те исторические связи, но это невозможно.Другая часть истории очень печальна.Разрушения и потери человечество оставило позади.

Но г-н Рам сказал: «Но публичность [Western propaganda against Russia] С этим нужно бороться».

Генеральный консул Российской Федерации г-н Авдеев заявил, что переворот в феврале 2014 года привел в Киев откровенно нацистский режим, а Запад подталкивал киевский режим к использованию военной силы для решения проблемы Донбасса. «Донбасс — это двухрегиональный регион, населенный русскими, он всегда входил в состав исторической части России, кроме последних 100 лет.