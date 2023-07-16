Российская элита хочет, чтобы Владимир Путин ушел: «Вагнеровский лидер побеждает…» | Мировые новости

Российский военный блогер Игорь Гиркин заявил, что президент страны Владимир Путин может столкнуться с предложением со стороны своего ближайшего окружения прекратить вторжение в Украину. Блогер, игравший ключевую роль в конфликте на Донбассе с 2014 года, может привести к его смещению с поста президента.

Президент России Владимир Путин (AP)

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По словам Игоря Гиркина, восстание главы группы Вагнера Евгения Пригожина, которое захватило военные объекты в Ростове-на-Дону и двинулось на Москву, привело к перераспределению власти между российскими элитами и ослаблению рядов министра обороны России Сергея Шойгу. Губернатор Московской области Андрей Воробьев и Мэр Москвы Сергей Собянин.

По словам Игоря Гиркина, группа ближайшего окружения Владимира Путина под названием «Кооператив «Озеро»», базирующаяся в Ленинградской области, хочет свергнуть президента. Группа хочет саботировать военные операции России и ее военно-промышленную базу, а также уничтожить контроль над тылами в ходе войны, и заявила, что их целью будут Министерство обороны, секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, ФСБ и другие. Государственные структуры.

Что сказал аналитический центр ISW о проблемах, стоящих перед Владимиром Путиным?

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Институт изучения войны (ISW) заявил, что в Украине должны продолжаться упорные военные действия и что линии не следует отключать. Аналитический центр заявил, что заявления Игоря Гиркина направлены на то, чтобы представить основателя Вагнера как угрозу путинскому режиму, «чтобы побудить Кремль к более жестким действиям против Пригожина и попыткам заморозить фронт в Украине».

Что эксперт сказал о России и руководстве Владимира Путина?

«Восстание, выявившее разобщенность и нестабильность среди российской элиты, включая военное руководство, подкрепляет идею о том, что собственное руководство Путина является гарантом стабильности», — сказал Том Робертс, доцент кафедры российских, восточноевропейских и евразийских исследований в колледже Смита. . И добавил: «Действия Путина с 24 июня, кажется, подтверждают это, поскольку президент стремится утвердить свой контроль над вооруженными силами, а национальное единство обеспечило поражение повстанцев».

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