Два стратегических бомбардировщика выполнили запланированную воздушную операцию над нейтральными водами, Минобороны России. Отчет. Полеты длились 14 часов и включали дозаправку в воздухе в арктической темноте. Сообщается, что это произошло во вторник на этой неделе.

Российские военные заверили, что все это было сделано в строгом соответствии с международными правилами воздушного пространства.

Военное подкрепление

ВВС России за последние годы значительно увеличили свое присутствие в Арктике, и в 2020 году бомбардировщики Ту-160 провели несколько дальних операций по всему региону. В сентябре два самолета провели в воздухе 25 часов в полете протяженностью 20 000 км от базы ВВС Энгельс на юге России, через Баренцево море в центральную часть Северного Ледовитого океана, по Северному морскому пути в сторону Тихого океана с возвращением. Сибирь снова в аэропорту.

Этот процесс включал в себя три дозаправки в воздухе.

Россия также создала новую воздушную и логистическую инфраструктуру в Арктике. База Нагурское на Земле Франца-Иосифа должна быть способна обслуживать «любые типы самолетов», а база Рогачево на Новой Земле разрабатывается для размещения парка боевых самолетов МиГ-31.

В начале января этого года истребители МиГ-31 официально приняли на себя задачи боевой готовности в Рогачево ВС РФ. Поставить в известность.

Американские бомбардировщики в Норвегии

Наращивание военной мощи усиливает напряженность на севере. С западной стороны американская авиация активизировала свои операции в регионе, в том числе с использованием норвежских авиабаз.

Объявления

По данным Голландской авиационной ассоциации JostleВВС США планируют отправить в Орландо (Норвегия) в феврале этого года Целевую группу бомбардировщиков (BTF) вместе с четырьмя ракетами Rockwell B-1B Lancers.

Норвежская сторона не подтвердила распространение. В электронном письме, адресованном Barents Observer’у, подполковник Вигард Нурстад Файнберг подтвердил, что норвежская сторона «не комментирует оперативное развертывание и планы других стран».

Москва жалуется

Российская сторона неоднократно обвиняла НАТО в военном усилении у своих границ, в том числе в Арктике.

Тот же лозунг был передан министром иностранных дел страны Сергеем Лавровым норвежцу Эн Эриксену Сорэду на онлайн-встрече во вторник на этой неделе. Лавров Подчеркнутый Эскалация военной активности Норвегии и продвижение инфраструктуры НАТО вдоль границы чреваты негативными последствиями для Арктики.