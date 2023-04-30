Русские войска рыли окопы Чернобыль Власти подтвердили, что лес был заражен лучевой болезнью во время оккупации территории.

украинцы, живущие рядом АЭС который взорвался 37 лет назад и заполнил окрестности радиоактивными загрязнителями, русских предупредили по прибытии разбить лагерь в лесу.

Но оккупанты, как сказал один житель раз, «Понимая риски», но она была «просто толстой», она уехала в лес, как сообщается, рыла траншеи, ловила рыбу в охлаждающем канале реактора, полном сома, и стреляла в животных, оставляя их умирать на дорогах.

Реактор № 4 Чернобыльской АЭС взорвался 26 апреля 1986 года. Его обычно называют самой страшной гражданской ядерной аварией в мире. В результате погибли десятки людей, а менее чем через шесть лет Советский Союз распался.

Город Припять и прилегающая к нему 30-километровая зона отчуждения были освобождены от жителей, а окончание очистки запланировано на 2065 год.

В годы после аварии группы мужчин были отправлены, чтобы выкопать загрязненный верхний слой почвы и закопать его под землю в Рыжем лесу, названном в честь цвета деревьев, который изменился в результате катастрофы.

Чернобыльская катастрофа признана самой крупной в мире гражданской ядерной аварией (АП)

24 февраля 2022 года российские войска вошли в Чернобыль из Беларуси, где они пробыли пять недель.

«Я начал на них кричать, — сказал папа Хана, 90-летний житель Чернобыля. разрассказывает о столкновении с силами вторжения.

«Я пытался дать им политическую информацию, объяснить, что происходит в их стране… Я русскоязычный, и спросил, что они там делают, кого, по их мнению, освобождают».

Сообщается, что люди Владимира Путина разбили лагерь в радиусе шести миль от реактора № 4, выкапывая оборонительные позиции в ядовитой земле под поверхностью.

1 апреля, когда украинские войска начали контратаки из Киева, последние оккупанты отступили, оставив после себя горы мусора.

Дипломаты подтвердили, что российские солдаты, дислоцированные в лесу, с тех пор заразились лучевой болезнью. Симптомы могут начаться в течение часа после воздействия и могут длиться месяцами, часто приводя к смерти.

«Не пытайтесь найти логику, это глупо», — сказала газете 30-летняя Оксана Пична, экскурсовод, ставшая сотрудником государственного министерства, ответственного за зону отчуждения.