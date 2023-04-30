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Российские военные заболели лучевой болезнью после рытья окопов и охоты в Чернобыле

30 апреля, 2023
Apollinariya Soloveva

Русские войска рыли окопы Чернобыль Власти подтвердили, что лес был заражен лучевой болезнью во время оккупации территории.

украинцы, живущие рядом АЭС который взорвался 37 лет назад и заполнил окрестности радиоактивными загрязнителями, русских предупредили по прибытии разбить лагерь в лесу.

Но оккупанты, как сказал один житель раз, «Понимая риски», но она была «просто толстой», она уехала в лес, как сообщается, рыла траншеи, ловила рыбу в охлаждающем канале реактора, полном сома, и стреляла в животных, оставляя их умирать на дорогах.

Реактор № 4 Чернобыльской АЭС взорвался 26 апреля 1986 года. Его обычно называют самой страшной гражданской ядерной аварией в мире. В результате погибли десятки людей, а менее чем через шесть лет Советский Союз распался.

Город Припять и прилегающая к нему 30-километровая зона отчуждения были освобождены от жителей, а окончание очистки запланировано на 2065 год.

В годы после аварии группы мужчин были отправлены, чтобы выкопать загрязненный верхний слой почвы и закопать его под землю в Рыжем лесу, названном в честь цвета деревьев, который изменился в результате катастрофы.

Чернобыльская катастрофа признана самой крупной в мире гражданской ядерной аварией (АП)

24 февраля 2022 года российские войска вошли в Чернобыль из Беларуси, где они пробыли пять недель.

«Я начал на них кричать, — сказал папа Хана, 90-летний житель Чернобыля. разрассказывает о столкновении с силами вторжения.

«Я пытался дать им политическую информацию, объяснить, что происходит в их стране… Я русскоязычный, и спросил, что они там делают, кого, по их мнению, освобождают».

Сообщается, что люди Владимира Путина разбили лагерь в радиусе шести миль от реактора № 4, выкапывая оборонительные позиции в ядовитой земле под поверхностью.

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1 апреля, когда украинские войска начали контратаки из Киева, последние оккупанты отступили, оставив после себя горы мусора.

Дипломаты подтвердили, что российские солдаты, дислоцированные в лесу, с тех пор заразились лучевой болезнью. Симптомы могут начаться в течение часа после воздействия и могут длиться месяцами, часто приводя к смерти.

«Не пытайтесь найти логику, это глупо», — сказала газете 30-летняя Оксана Пична, экскурсовод, ставшая сотрудником государственного министерства, ответственного за зону отчуждения.

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