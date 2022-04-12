Российские законодатели предлагают предоставить контроль ВЭБу компаний, покидающих Россию

Вид на логотип государственной девелоперской компании ВЭБ.РФ на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в Санкт-Петербурге, Россия, 5 июня 2021 г. REUTERS/Евгения Новозинина/File Photo

(Рейтер) — Российские законодатели предложили передать бизнес уходящих из России иностранных компаний государственному банку развития ВЭБ, предоставив владельцам этих компаний возможность возобновить деятельность в России или продать компании в течение трех месяцев.

Десятки иностранных компаний объявили о временном закрытии магазинов и заводов в России или заявили, что уйдут навсегда, поскольку 24 февраля Россия начала так называемую «специальную военную операцию» в Украине.

Законопроект, представленный во вторник в нижнюю палату парламента, показал, что российские законодатели предложили назначать ВЭБ или другие организации в соответствии с решениями властей и судов в качестве внешнего управления в компаниях, доля иностранного участия в которых превышает 25%.

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить бесплатный неограниченный доступ к Reuters.com регистр

Компании, играющие критическую роль в инфраструктуре или монополизирующие поставки определенных товаров, могут быть переданы во внешнее управление, если их решение покинуть Россию представляет угрозу для цепочек поставок или может привести к сокращению рабочих мест.

Ранее во вторник производитель телекоммуникационного оборудования Nokia (NOKIA.HE) заявил, что уходит с российского рынка, опередив конкурента Ericsson (ERICb.ST), который заявил в понедельник, что приостанавливает свой бизнес в России на неопределенный срок.

Российские власти ранее указывали, что Россия может национализировать активы западных инвесторов, которые решат уйти.

На прошлой неделе премьер-министр Михаил Мишустин попросил иностранные компании сохранить производство в России, чтобы сохранить рабочие места, даже если компании решат уйти. Прочитайте больше

(Эта история была перефразирована, чтобы исправить опечатку в последнем абзаце.)

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить бесплатный неограниченный доступ к Reuters.com регистр

(Отчет Reuters) Под редакцией Уильяма Макклейна

Наши критерии: Принципы доверия Thomson Reuters.