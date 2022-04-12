Российские законодатели предлагают предоставить контроль ВЭБу компаний, покидающих Россию

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить бесплатный неограниченный доступ к Reuters.com
(Рейтер) — Российские законодатели предложили передать бизнес уходящих из России иностранных компаний государственному банку развития ВЭБ, предоставив владельцам этих компаний возможность возобновить деятельность в России или продать компании в течение трех месяцев.
Десятки иностранных компаний объявили о временном закрытии магазинов и заводов в России или заявили, что уйдут навсегда, поскольку 24 февраля Россия начала так называемую «специальную военную операцию» в Украине.
Законопроект, представленный во вторник в нижнюю палату парламента, показал, что российские законодатели предложили назначать ВЭБ или другие организации в соответствии с решениями властей и судов в качестве внешнего управления в компаниях, доля иностранного участия в которых превышает 25%.
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить бесплатный неограниченный доступ к Reuters.com
Компании, играющие критическую роль в инфраструктуре или монополизирующие поставки определенных товаров, могут быть переданы во внешнее управление, если их решение покинуть Россию представляет угрозу для цепочек поставок или может привести к сокращению рабочих мест.
Ранее во вторник производитель телекоммуникационного оборудования Nokia (NOKIA.HE) заявил, что уходит с российского рынка, опередив конкурента Ericsson (ERICb.ST), который заявил в понедельник, что приостанавливает свой бизнес в России на неопределенный срок.
Российские власти ранее указывали, что Россия может национализировать активы западных инвесторов, которые решат уйти.
На прошлой неделе премьер-министр Михаил Мишустин попросил иностранные компании сохранить производство в России, чтобы сохранить рабочие места, даже если компании решат уйти. Прочитайте больше
(Эта история была перефразирована, чтобы исправить опечатку в последнем абзаце.)
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить бесплатный неограниченный доступ к Reuters.com
(Отчет Reuters) Под редакцией Уильяма Макклейна
Наши критерии: Принципы доверия Thomson Reuters.
«Любитель алкоголя. Дружелюбный вебоголик. Пожизненный телеведущий. Гордый интроверт».