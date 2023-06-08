Российские и китайские стратегические бомбардировщики встречают истребители в Азиатско-Тихоокеанском регионе — Россия

МОСКВА, 7 июн (Рейтер) — Российские и китайские дальние стратегические бомбардировщики осуществляли совместное патрулирование в Японском, Восточно-Китайском морях и западной части Тихого океана, но иногда их сопровождали реактивные истребители неустановленных государств, сообщила Россия. Среда.

Министерство обороны России заявило, что стратегические бомбардировщики Туполев Ту-95 и китайские стратегические бомбардировщики Xian H-6K находились в 8-часовом патрулировании вместе с группой истребителей Су-30М, Су-35С и Shenyang J-11.

«На определенных этапах маршрута стратегические ракетоносцы сопровождались истребителями иностранных государств», — заявили в Минобороны, добавив, что нарушения воздушного пространства других стран не было.

Министерство не назвало «иностранные государства».

«Во время совместного воздушного патрулирования российский самолет приземлился и взлетел с аэродрома в Китайской Народной Республике», — говорится в сообщении.

Белый дом заявил в понедельник, что недавние опасные столкновения между американскими и китайскими войсками в Тайваньском проливе и в Южно-Китайском море отражают растущую агрессию со стороны вооруженных сил Пекина, что повышает риск ошибки, «которая может причинить кому-то вред».

«Действия китайских военных полностью оправданы, законны, профессиональны и безопасны», — заявил Китай.

Запад с некоторой озабоченностью наблюдает за углубляющимся «безграничным» партнерством между восходящей сверхдержавой Китаем и титаном природных ресурсов Россией, хотя неясно, насколько глубоко это партнерство.

После того, как Запад ввел самые жесткие экономические санкции в современной истории против Москвы из-за войны на Украине, президент Владимир Путин заявил, что Россия поворачивается к Азии — особенно к Китаю — после столетий экономического роста и технологий. и война.

Об этом сообщает агентство Рейтер. Монтаж: Гай Фальконбридж, Уильям Маклин

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