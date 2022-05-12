Российские угрозы подталкивают Финляндию к вступлению в НАТО

Киев, Украина (AP) – Лидеры Финляндии в четверг заявили о своей поддержке заявки на вступление в НАТО, и Швеция может сделать то же самое в течение нескольких дней, вернув исторический альянс для континента через два с половиной месяца после вторжения президента России Владимира Путина в Украину. Дрожь страха у московских соседей.

В ответ Кремль предупредил, что ему придется предпринять «военно-технические» ответные шаги.

Тем временем российские силы на земле обстреляли районы в центральной, северной и восточной Украине, в том числе последний очаг сопротивления в Мариуполе, в рамках своего наступления по захвату промышленной зоны Донбасса, в то время как Украина отбила некоторые города и села на северо-востоке.

В Киеве должен начаться первый суд над российским солдатом за военные преступления с момента начала конфликта в пятницу. 21-летний пленный танкист был обвинен в том, что в первую неделю войны застрелил мирного жителя на мотоцикле.

Президент и премьер-министр Финляндии объявили, что скандинавская страна должна немедленно подать заявку Для членства в НАТО был создан Военно-оборонительный пакт отчасти для противодействия Советскому Союзу.

«Вы (Россия) стали причиной этого. Посмотрите в зеркало», — сказал на этой неделе президент Финляндии Саули Ниинистё.

Хотя парламент страны еще не принял во внимание это объявление, это означает, что Финляндия почти наверняка подаст заявку и будет принята, хотя этот процесс может занять несколько месяцев. Швеция также рассматривает возможность поставить себя под защиту НАТО.

Это может означать серьезное изменение ландшафта безопасности в Европе: Швеция избегала военных союзов более 200 лет, а Финляндия приняла нейтралитет после поражения от Советов во Второй мировой войне.

Общественное мнение в обеих странах резко изменилось в пользу членства в НАТО после вторжения, что вызвало опасения в странах, расположенных на российском фланге, что они могут стать следующими.

Такое расширение альянса оставило бы Россию в окружении стран НАТО в Балтийском море и Арктике и стало бы болезненной неудачей для Путина, который надеялся расколоть НАТО и нанести ему поражение в Европе, но вместо этого видит обратное.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс будет приветствовать Финляндию и Швецию с распростертыми объятиями.

МИД России предупредил, что Москве «придется предпринимать ответные шаги военно-технического и иного характера, чтобы противостоять возникающим угрозам своей национальной безопасности».

Перенаправление НАТО оружия и другой военной поддержки Украине уже имело решающее значение для удивительного успеха Киева в предотвращении вторжения, и Кремль в четверг снова предупредил, что помощь может привести к прямому конфликту между НАТО и Россией.

«Всегда существует риск того, что такой конфликт перерастет в полномасштабную ядерную войну, сценарий, который будет губительным для всех», — заявил заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Пока продвижение России на Донбассе было медленным, ее войска отвоевали часть территории и захватили несколько деревень.

Губернатор области сообщил, что в четверг в трех населенных пунктах Донецкой области, входящей в состав Донбасса, погибли четверо мирных жителей.

Министерство обороны Великобритании заявило, что сосредоточение внимания России на реке Донбасс сделало оставшиеся силы вокруг северо-восточного Харькова уязвимыми для контратаки со стороны украинских сил, которые отбили несколько городов и сел вокруг города.

В четверг в результате российских ударов погибли по меньшей мере двое мирных жителей на окраине Харькова, второго по величине города Украины, сообщили местные власти.

Мэр города Дергачи Вячеслав Задоренко написал в Telegram-канале, что в результате обстрелов также пострадало здание, в котором находится пункт гуманитарной помощи, муниципальные учреждения и больница.

По словам Задоренко, ни один из объектов «не имел отношения к военной инфраструктуре».

Бои на востоке вынудили несколько тысяч украинцев покинуть свои дома.

«Там сейчас ужасно. Мы уезжали под ракетами, — сказала Татьяна Кравстова, которая уехала из Северска с 8-летним сыном Артемом на автобусе в центр Днепра. — Я не знаю, куда стреляли, но целились в мирных жителей.

Украина также заявила, что российские силы обстреляли из артиллерии и гранатометов украинские силы вокруг Запорожья, которое было убежищем для мирных жителей, бегущих из Мариуполя, и атаковали в Черниговской и Сумской областях на севере.

Украинские военные заявили, что в результате ночных авиаударов под Черниговом на севере Украины погибли по меньшей мере три человека. В сообщении говорится, что российские войска обстреляли ракетами школу и студенческие общежития в Новгороде-Северском, а также пострадали некоторые другие здания, в том числе частные дома.

В своем вечернем обращении к нации президент Украины Владимир Зеленский осудил теракты.

«Конечно, российское государство находится в таком состоянии, что никакое образование не мешает, кроме этого. Но чего можно добиться, уничтожая украинские школы? Все русские руководители, которые отдают такие приказы, просто больны и неизлечимы».

Отметив, что в четверг отмечается Международный день медицинской сестры, Зеленский заявил, что с начала вторжения 24 февраля российская армия уничтожила 570 медицинских учреждений и полностью уничтожила 101 больницу.

Двенадцать российских ракет поразили нефтеперерабатывающий завод и другую инфраструктуру в Кременчугском промышленном центре в центральной Украине в четверг, сообщил исполняющий обязанности губернатора области Дмитрий Лунин в сообщении Telegram. Он сказал, что нефтеперерабатывающий завод, который в то время был последним полностью действующим нефтеперерабатывающим заводом в Украине, был остановлен в начале апреля из-за нападения.

В южном порту Мариуполя, который в значительной степени превратился в дымящиеся руины с небольшим количеством еды, воды и лекарств, или в то, что мэр назвал «средневековым гетто», украинские боевики продолжали держаться на металлургическом заводе «Азовсталь», последнем сталелитейном бастионе. сопротивления в городе.

Вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук заявила, что ведутся переговоры с Россией, чтобы добиться освобождения с завода 38 тяжелораненых украинских защитников. Она сказала, что Украина надеется заменить их 38 «важными» российскими военнопленными.

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Есика Фиш в Бахмуте, Дэвид Кейтон в Киеве, Юрий Карманов во Львове, Мстислав Чернов в Харькове, Яри Таннер в Хельсинки и другие сотрудники AP по всему миру.

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