Российские ученые намерены наказать коллег, поддержавших вторжение в Украину

Некоторые избиратели считают, что список может иметь значение на выборах.

«Большая часть научного сообщества, безусловно, настроена против войны», — сказал Александр Нозик, физик из Московского физико-технического института, который не участвовал в составлении списка. «Нахождение в таком списке может значительно снизить ваши шансы быть избранным».

обновлен 29 мая 2022 г., 11:16 по восточному времени

Некоторые сторонние наблюдатели говорят, что российская академия уже не так сильна, как раньше.

«Раньше это была обширная сеть научно-исследовательских институтов, в которых работали лучшие ученые страны, — говорит Лорен Грэм, историк, специализирующийся на российской науке, занимавшая почетные должности в Массачусетском технологическом институте и Гарвардском университете. «Правительство Путина теперь лишило эти институты Министерства образования, оставив академию как почетное общество, не имеющее реального веса в науке».

Члены академии также были замешаны в этических нарушениях в последние годы. В 2020 году комиссия, назначенная комиссией, установила, что российские академические журналы и научные публикации Наполнен плагиатом, самоплагиатом и авторством, где ученые указаны как соавторы рукописей, не вносящие вклад в работу. В результате доклада российские журналы отозвали более 800 научных статей, авторы которых подозревались в нарушении этических норм.

а Выставка 2020 года проводится тем же комитетом академии. Он признал нескольких деканов и других высокопоставленных должностных лиц университета виновными в публикации статей в сомнительных журналах, перечислении фальшивых сотрудников и плагиате.

Некоторые говорят, что такие проблемы уменьшают важность предстоящих выборов в Академию.

«Многие в российской науке до сих пор считают академию самой старой структурой, которая может что-то делать — не потому, что она хороша, а потому, что другие хуже», — сказал доктор Нозик.

Это не первый случай, когда Российская академия наук оказывается в эпицентре споров о вторжении в Украину. 7 марта он был выпущен разрешение о войне. Некоторые наблюдатели считали его самым близким официальным учреждением в стране к осуждению российской агрессии, но критики считали, что оно не было столь откровенно антивоенным, как должно было бы быть.

Но в заявлении говорилось об последствиях войны и о том, как международная реакция на нее повлияет на российскую науку, и эту озабоченность разделяют российские ученые.