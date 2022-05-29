Российские ученые намерены наказать коллег, поддержавших вторжение в Украину

Некоторые ученые-исследователи в России тайно работают над тем, чтобы их коллеги, поддержавшие вторжение их страны в Украину, не были избраны в Российскую академию наук в этом месяце.
Если им это удастся, они лишат тех, кто поддерживает войну, ценных документов, дающих право на поступление в российские высшие учебные заведения. Их кампания также может показать, что некоторые акции протеста все еще возможны, несмотря на подавление правительством инакомыслия.
Российская академия наук представляет собой некоммерческую сеть научно-исследовательских институтов по различным дисциплинам на территории Российской Федерации. Она насчитывает менее 1900 членов в России и почти 450 иностранных членов без права голоса.
Академия избирает новых членов каждые три года. Предстоящий опрос, который начнется в понедельник, будет включать 309 мест, из которых 92 для старших ученых и 217 для членов-корреспондентов. Конкуренция высокая: заявки подают более 1700 кандидатов.
В этом месяце группа российских исследователей начала Циркуляционный список Среди десятков кандидатов, которые публично поддержали вторжение России в Украину, подписав провоенные декларации или письма, опубликованные их университетами или учреждениями, или сделав такие заявления сами.
Сотни высокопоставленных чиновников российских университетов, в большинстве своем администраторы и не видные ученые Подпишите письмо в поддержку войны в марте.
Но многие академические исследователи заняли антивоенную позицию. Подписи подписали более 8000 российских ученых и научных журналистов. Открытое письмо против вторжения Так как он был впервые опубликован в феврале.
Трое ученых-исследователей, имена которых не были названы, потому что они рискуют потерять работу, попасть в тюрьму и потерять свою безопасность из-за своего публичного несогласия с войной, заявили в интервью: Они помогли составить список тех, кто поддерживал войну, чтобы не допустить их избрания в академию.
Члены руководства Российской академии наук не ответили на запрос о комментариях.
Некоторые избиратели считают, что список может иметь значение на выборах.
«Большая часть научного сообщества, безусловно, настроена против войны», — сказал Александр Нозик, физик из Московского физико-технического института, который не участвовал в составлении списка. «Нахождение в таком списке может значительно снизить ваши шансы быть избранным».
Некоторые сторонние наблюдатели говорят, что российская академия уже не так сильна, как раньше.
«Раньше это была обширная сеть научно-исследовательских институтов, в которых работали лучшие ученые страны, — говорит Лорен Грэм, историк, специализирующийся на российской науке, занимавшая почетные должности в Массачусетском технологическом институте и Гарвардском университете. «Правительство Путина теперь лишило эти институты Министерства образования, оставив академию как почетное общество, не имеющее реального веса в науке».
Члены академии также были замешаны в этических нарушениях в последние годы. В 2020 году комиссия, назначенная комиссией, установила, что российские академические журналы и научные публикации Наполнен плагиатом, самоплагиатом и авторством, где ученые указаны как соавторы рукописей, не вносящие вклад в работу. В результате доклада российские журналы отозвали более 800 научных статей, авторы которых подозревались в нарушении этических норм.
а Выставка 2020 года проводится тем же комитетом академии. Он признал нескольких деканов и других высокопоставленных должностных лиц университета виновными в публикации статей в сомнительных журналах, перечислении фальшивых сотрудников и плагиате.
Некоторые говорят, что такие проблемы уменьшают важность предстоящих выборов в Академию.
«Многие в российской науке до сих пор считают академию самой старой структурой, которая может что-то делать — не потому, что она хороша, а потому, что другие хуже», — сказал доктор Нозик.
Это не первый случай, когда Российская академия наук оказывается в эпицентре споров о вторжении в Украину. 7 марта он был выпущен разрешение о войне. Некоторые наблюдатели считали его самым близким официальным учреждением в стране к осуждению российской агрессии, но критики считали, что оно не было столь откровенно антивоенным, как должно было бы быть.
Но в заявлении говорилось об последствиях войны и о том, как международная реакция на нее повлияет на российскую науку, и эту озабоченность разделяют российские ученые.
«Осуждаем любые попытки оказания политического давления на научных сотрудников, преподавателей, аспирантов и студентов по национальному или гражданскому признаку», — говорится в заявлении академии.
Некоторые исследователи бежали из России в результате войны. Университеты и институты по всему миру выделили места для ученых из России и Украины в рамках таких программ, как Ученые в опасности. Анна Апалкина, социолог русского происхождения из Свободного университета Берлина, сказала, что ей известно о некоторых, кто перешел в ее университет.
Другой проблемой была растущая изоляция ученых, оставшихся в России, многие из которых не могли участвовать в определенных проектах, работать с международными коллабораторами и посещать некоторые конференции.
Доктор Абалкина сказала, что другим фактором является решение влиятельных международных баз данных, в том числе Пометить Сеть и Scopusпрекратить предоставление своих услуг в России.
«Это означает, что качество отпечатков сразу упадет», — сказала она.
Доктор Нозик добавил, что будущее российской науки в конечном итоге зависит от того, останется ли президент Владимир Путин у власти.
«Я думаю, что при путинском режиме в России невозможно заниматься современной наукой, — сказал он.
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