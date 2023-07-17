Российские ученые предупреждают о сильных вспышках на Солнце в понедельник

(Рейтер) — После того, как они заметили три вспышки на Солнце в воскресенье, российские ученые заявили, что в понедельник ожидается сильная вспышка на Солнце, которая может помешать коротковолновой связи.

Институт прикладной геофизики имени Федорова в Москве заявил, что возможны вспышки X-класса, в том числе протонные вспышки, и ожидается ухудшение условий коротковолнового радиовещания.

Вспышки класса X являются крупнейшими взрывами в солнечных системах и могут вызывать длительные радиационные бури. Протонные вспышки — это буря частиц солнечной энергии, состоящая в основном из протонов.

Солнечные вспышки возникают, когда сильные магнитные поля внутри и вокруг Солнца воссоединяются. По данным НАСА, они могут повлиять на магнитное поле Земли, что может привести к повреждению спутников и оборудования связи.

В 2022 году геомагнитная буря, вызванная огромным выбросом солнечной радиации, уничтожила 40 недавно запущенных спутников SpaceX.

Институт Федорова сообщил, что в воскресенье были замечены три солнечные вспышки, одна из которых длилась 14 минут, сопровождавшиеся нарушением радиосвязи.

(Репортаж Лидии Келли из Мельбурна); Монтаж Стивен Коутс

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