Российский город потрясен случаем детского рисунка в Украине

Жители российского города Ефремова говорят, что были шокированы случаем отца, который был разлучен со своей 13-летней дочерью из-за ее рисунка, критикующего нападение в Москве.

Расположенный примерно в 300 километрах (186 милях) от российской столицы, город с населением 37 000 человек имеет все внешние признаки национальной поддержки кампании, которая длится год по всей стране.

Рекламный щит на главной улице гласит: «За мир без нацизма» — вместе с буквами «Z» и «V», которые используют российские войска в Украине.

Но его жители тихо разделились из-за боевых действий и в последние недели были потрясены случаем, который стал свидетельством подавления любой критики нападения.

Все началось в прошлом году, когда 13-летняя Мария Москалиева нарисовала в школе рисунок, на котором ракеты рядом с российским флагом направляются к женщине и ребенку, стоящим рядом с украинским флагом.

Директор школы сразу же вызвала полицию, которая сообщила, что на страницах в соцсетях отца девочки, 54-летнего Алексея Москалева, обнаружены комментарии с критикой нападения.

В понедельник Москалев предстанет перед судом за «клевету на российские вооруженные силы», которая предусматривает максимальное наказание в виде трех лет лишения свободы в соответствии с законом, принятым в прошлом году.

По словам его адвоката Владимира Беленко, Москалеву также грозит потеря родительских прав в ходе отдельного судебного разбирательства, которое должно начаться 6 апреля.

По словам члена горсовета Ольги Подольской, с 1 марта Москалев находится под домашним арестом, а его дочь помещена в детский дом и лишена возможности общаться с отцом.

Мать далеко от семьи.

Случай в этом тихом городке в Тульской области России привлек внимание всей страны и привел к онлайн-петиции с призывом вернуть ребенка ее отцу.

Даже Евгений Пригожин, командующий военизированными формированиями Вагнера, руководившими русским наступлением, выразил поддержку Марии и раскритиковал действия местных властей.

История продолжается

— Я хочу, чтобы это закончилось.

На улицах Ефремова немногие жители были готовы открыто говорить о деле или о своем отношении к кампании в Украине.

Александра, студентка, сказала: «Разлучать отца с дочерью ужасно. Она просто высказала свою точку зрения».

Пенсионерка, отказавшаяся назвать свое имя, сказала, что ее жизнь изменилась с 24 февраля 2022 года — дня, когда российские войска пересекли границу с Украиной.

«Я никого не обвиняю. Я вижу жертв с обеих сторон. Я хочу, чтобы это закончилось как можно скорее», — сказала она.

На местном кладбище можно увидеть несколько свежих могил солдат, погибших в ходе того, что Россия называет «специальной военной операцией».

В прошлом месяце наступление ощущалось ближе к цели: по сообщениям, три украинских беспилотника нанесли удар по этому району.

Эти события усиливают тревогу в маленьком городке, где все друг друга знают.

На центральной площади две пожилые женщины с красными ленточками заявили, что участвовали в инициативе местных жителей по наблюдению за подозрительной активностью.

«Они сказали нам, что есть риск нападения, и мы должны поддерживать порядок», — сказала одна из женщин, сидевших на скамейке.

— «Депрессия» —

Александр Салихов, 66-летний инженер на пенсии, сказал, что хочет мира, но добавил: «Мы должны освободить русские земли» на Украине.

Дмитрий, 50-летний бизнесмен, сказал, что он обанкротился из-за западных санкций, которые вызвали массовые сбои в цепочках поставок.

«Что нас ждет в будущем? Власть в руках спецслужб, и мы находимся на грани ядерной войны», — сказал он.

Подольская говорит, что жители конфликтуют.

«Они в депрессии. Они не понимают, что происходит. Но они не могут выйти на улицу. Они боятся, что их выгонят — у них ипотека и дети», — сказала она.

Марианна, 31-летняя беременная женщина, сказала, что настроена более оптимистично, хотя и сказала, что ее беспокоит мобилизация мужа.

«Мы надеемся, что это закончится, и наш сын родится в мирном мире, и ему не придется бояться военных действий», — сказала она, сообщив, что пара планирует назвать его Богданом — популярным украинским именем.

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