Российский дуэт Кабацкий и Суботина стал обладателем титула «ловушка» на Гран-при инновационного форума стартапов и малых и средних предприятий в Рабате.

Россияне порадовали вдвойне: Максим Кабацкий и Екатерина Суботина завоевали титулы трэп-чемпионов на Гран-при ISSF в Рабате.

Мужской финал провалился, так как Кабацкий, не теряя самообладания, победил испанца Альберто Фернандеса в серии пенальти в столице Марокко.

Кабацкий и Фернандес забили по 45 из 50 голов, что привело к внезапной смерти соперников.

Фернандес простился на старте и не попал в створ. Ударил Кабацкого, чтобы выиграть золотую медаль.

Испанский Хоан Гарсия выиграл бронзу с 35, опередив египтянина Ахмеда Захера с 27, перуанца Алессандро де Соуза Феррейра (25) и Марокко, Идрисса Хафари (19).

Россиянка Екатерина Суботина оказалась чрезвычайно сильной в финале Women Trap Final. © ISSF

После 40 бросков в женских соревнованиях испанка Субутина и Беатрис Мартинес объединились первыми с 31 голом.

Но Суботина затем отошла от соперницы, взяв 41-е золото, а Мартинес взял серебро с 37.

Россиянка Дарья Симьянова присоединилась к своей подруге по команде Суботиной на пьедестале почета с результатом 29 очков и завоевала бронзовую медаль.

Ее соотечественница Юлия Савельева, которая вчера возглавила предварительный раунд, заняла четвертое место с 22, в то время как испанская Фатьма Гальвес заняла пятое место с 19, а марокканка Ясмин Мери заняла шестое место с 14.

Ожидается, что соревнования завершатся завтра смешанными командными соревнованиями.

Гран-при – это первое официальное соревнование Фонда на африканском континенте за несколько лет.