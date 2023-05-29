Российский кит-шпион был замечен у берегов Швеции

Белуха, которую ранее обвиняли в шпионаже в пользу российского флота, плавала у берегов Швеции в воскресенье.

Несколько лет назад белуху длиной в несколько метров впервые обнаружили несколько лет назад с надетой на нее камерой возле Норвегии, что вызвало подозрения в том, что ее использовали для шпионажа.

С тех пор его назвали Хвалдимир, сочетание слова хвал (норвежский кит) и общеупотребительного русского имени Владимир.

Когда китовый пояс был впервые замечен в 2019 году, он был оснащен подставкой для небольшой камеры с надписью «Санкт-Петербургское оборудование» на пластиковой ленте.

Биологам, которые нашли Хвалдимира, удалось снять повязку с его головы.

В то время, когда кит сбежал из своего вольера, Норвежское управление рыболовства предположило, что он, вероятно, был обучен российским военно-морским флотом, поскольку привык к человеческой компании и будет приближаться к кораблям.

Москва никогда официально не комментировала этот вопрос.

По словам Себастьяна Стрэнда из OneWhale, в воскресенье Хвальдимир был замечен недалеко от Хуннебостранда на западе Швеции, южнее, чем он впервые появился в 2019 году.

Странд сказал, что Хвалдемир движется в южном направлении быстрее, чем обычно.

Странд отметил, что кит держится подальше от того состояния, которое естественно предпочитают белухи, — холодных вод Гренландии, российской и норвежской Арктики.

Баренцево море и Северная Атлантика являются стратегическими районами для западных и российских военно-морских сил, которые разместили в этом районе подводные лодки.

«Мы не знаем, почему он сейчас так быстро движется», — сказал он, признав, что одной из возможных причин может быть стремление Хвалдемира найти партнера.

«Это могут быть гормоны, побуждающие ее искать себе пару. Или чувство одиночества, потому что белуха настолько общительна, что может искать других», — сказал он.

По словам Странда, в последние годы Хвалдимир, по-видимому, чувствовал себя хорошо, питаясь рыбой, которую привлекают крупные фермы по разведению лосося в Норвегии.

Но OneWhale обеспокоен своей способностью приносить пищу, заявив, что уже выявил признаки потери веса.