Российский кит-шпион заметил Хвалдемира у берегов Швеции | Новости политики

Норвежские официальные лица считают, что белуха, возможно, была обучена российским военно-морским флотом и привыкла к людям.

Белуха появилась в Норвегии в 2019 году, сообщила организация, отслеживающая ее перемещения, что вызвало предположение, что ее тренирует российский военно-морской флот из-за искусственной упряжи, которая была на ней, которая появилась у берегов Швеции.

Когда он впервые появился в Норвежской Арктике в Финнмарке, морские биологи из Норвежского управления рыболовства сняли прикрепленный ремешок с креплением, подходящим для экшн-камеры, и надписью «Санкт-Петербургское оборудование», напечатанной на пластиковых застежках.

В то время представители управления заявили, что кит, возможно, сбежал из-за забора и, возможно, был обучен российским военно-морским флотом, поскольку он, похоже, привык к людям.

Норвежцы называли белугу «хвальдемир» — игра слов «кит» на норвежском языке, хвал и «димир», намекая на ее предполагаемую связь с Россией.

OneWhale заявил в понедельник, что Хвалдимир провел более трех лет, медленно двигаясь вниз по верхней половине норвежского побережья, прежде чем внезапно ускорился в последние месяцы, чтобы покрыть вторую половину и двинуться дальше в Швецию.

Организация заявила, что он был замечен в воскресенье в Хонбостранде у юго-западного побережья Швеции.

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ: Hvaldimir покинул норвежские воды и сейчас находится в Швеции. Мы работаем со шведскими властями. pic.twitter.com/9JQpVdcB6T — OneWhale (@onewhale.org) 29 мая 2023 г.

«Мы не знаем, почему он так быстро ускоряется прямо сейчас», — сказал AFP Себастьен Странд, морской биолог из OneWhale, тем более что он «очень быстро удаляется от своей естественной среды».

«Это могут быть гормоны, заставляющие его искать себе пару. Или это может быть одиночество, потому что белуха — очень социальный вид, может быть, он ищет других белух». Странд считает, что Хвальдемиру от 13 до 14 лет, «в возрасте, когда его гормоны очень высоки».

Но ближайшая группа белух находится на архипелаге Шпицберген, на крайнем севере Норвегии. Считается, что кит не видел ни одной белуги с тех пор, как прибыл в Норвегию в апреле 2019 года.

на своем сайтеOneWhale говорит: «Хвалдимир — не дикий кит. Он ведет себя как потерянный или брошенный питомец. Вместо того, чтобы избегать людей, он ищет их».

Москва никогда не давала официального ответа на предположения Норвегии о том, что кит может быть «российским шпионом».

Баренцево море — стратегический геополитический район, в котором отслеживаются перемещения западных и российских подводных лодок. Это также ворота на Северный путь, который проходит между Атлантическим и Тихим океанами.

По словам Стрэнда, здоровье кита в последние годы «очень хорошее», поскольку он добывает дикую рыбу на норвежских лососевых фермах. Но его организация была обеспокоена возможностью Хвалдемира найти еду в Швеции, и они уже заметили некоторую потерю веса.

Белухи, которые могут достигать шести метров (20 футов) в размере и жить от 40 до 60 лет, обычно обитают в ледяных водах вокруг Гренландии, северной Норвегии и России.