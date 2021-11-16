Российский космический мусор, оставшийся после испытания противоспутников, заставил астронавтов космической станции укрыться

Астронавтам на борту Международной космической станции пришлось принять меры безопасности рано утром в понедельник, когда на орбиту взорвалось облако космического мусора. Причиной обломков стало испытание российской ракеты, уничтожившей спутник на орбите.

Российское информационное агентство ТАСС сообщило, что нежелательное облако пролетело над Международной космической станцией в 2:06 утра по восточному времени и снова с 3:38 до 3:44 утра, со ссылкой на информацию российского космического агентства Роскосмос.

Астронавтам на Международной космической станции было приказано отступить к кораблям, пришвартованным на космической станции, чтобы укрыться от возможного столкновения. Российские космонавты укрылись в капсуле «Союз МС-18», а американские космонавты отправились в капсулу Space Crew Dragon. С объектами, движущимися по орбите со скоростью до 17 500 миль в час, даже удар по чему-то размером с шарик может быть разрушительным.

Всем космонавтам разрешили вернуться на Международную космическую станцию. ТАСС сообщил, что орбита облаков космического мусора Переведен с орбиты Международной космической станцииИ космическая станция сейчас находится в «зеленой зоне», и, по всей видимости, больше не находится под угрозой.

По данным НАСА, космическая станция по-прежнему проходит сквозь облако обломков каждые 90 минут, но нет необходимости срочно возвращать астронавтов в места укрытия.

Облако мусора возникло в результате уничтожения недействительного российского спутника Космос-1408, который впервые был выведен на орбиту в 1982 году. Было обнаружено и отслежено 14 новых обломков орбиты И что главным подозреваемым было нанесение противоспутникового ракетного удара по спутнику. LeoLabs тоже Подтвердите наличие новых организмов В районе предполагаемого размещения «Космоса-1408».

В понедельник днем ​​Госдепартамент выступил с заявлением, в котором критиковал Россию за ее противоспутниковые испытания, заявив, что она создала более 1500 единиц нового орбитального мусора. В понедельник вечером НАСА подтвердило, что меры безопасности Международной космической станции были прямым результатом противоспутниковых испытаний.

«Ранее сегодня из-за обломков в результате разрушительного российского противоспутникового испытания (ASAT) астронавты на Международной космической станции и астронавты приняли чрезвычайные меры безопасности», — сказал администратор НАСА Билл Нельсон. Он сказал в своем заявлении. «С ее долгой и богатой историей пилотируемых космических полетов немыслимо, чтобы Россия подвергала опасности не только американских и международных астронавтов на Международной космической станции, но и их собственных космонавтов». В агентстве заявили, что продолжат следить за ситуацией и обеспечивать безопасность экипажа космической станции.

Космос 1408 находился на орбите над Международной космической станцией, и в результате ракетного удара, уничтожившего спутник, могло образоваться облако обломков, которое могло упасть на большой высоте и в конечном итоге угрожать Международной космической станции. В понедельник утром астроном из Гарварда Джонатан Макдауэлл написал в Твиттере, что «Космос-1408» был «разумный фильтроблака обломков, и добавил, что из-за огромных размеров спутника ожидал «Тысячи обломков занесены в каталог» после разрушения.

Космическое командование США заявило в своем заявлении, что оно «осведомлено о появлении мусора в космическом пространстве» и будет работать с НАСА и Государственным департаментом над оценкой отчетов.

11 ноября Международной космической станции пришлось сместить высоту на 1,2 километра, чтобы Избегайте еще одного близкого разговора с мусорным пространством. Большинство экспертов опасаются, что усиление военной активности в космосе может привести к процветанию космического мусора и сделать орбиту Земли небезопасной для спутников и космических кораблей.

Эта история была дополнена заявлением НАСА.