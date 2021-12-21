Российский космонавт Анна Кекина отправит космический корабль SpaceX Crew-5 на Международную космическую станцию

КЕЙП КАНАВЕРАЛ, Флорида — НАСА и российское космическое агентство Роскосмос завершают работу над соглашением о запуске первых астронавтов на борт космического корабля Crew Dragon, официальные лица агентства подтвердили в понедельник (20 декабря).

Джоэл Монтальбано, менеджер программы Международной космической станции (МКС) в НАСА, сказал журналистам во время пресс-конференции перед запуском миссии по пополнению запасов Dragon CRS-24, что план состоял в том, чтобы запустить астронавта в миссии SpaceX Crew-5. , который будет запущен осенью 2019 года. 2022 год.

«Планируется отправить астронавта в миссию Crew-5 следующей осенью, а затем запустить астронавта НАСА в следующую миссию« Союз », — сказал Монтальбано. «В настоящее время агентство дорабатывает эти планы на основе правительственных соглашений», — добавил он.

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Российские официальные лица впервые заявили об этом 8 декабря; Однако два агентства пытались прийти к соглашению с самого начала коммерческой программы съемок. По данным Роскосмоса, избранным космонавтом является Анна Кикина, единственный действующий космонавт в отряде космонавтов России.

Эта миссия станет его первым космическим полетом, и, по словам Монтальбано, один астронавт уже начал тренировки на объектах SpaceX. (Монтальбано не подтвердил, что именно Кикина будет выполнять миссию.)

Как участник миссии Crew-5, Кикина присоединится к астронавтам НАСА Николь Манн и Джошу Кассада, которые изначально были назначены на первую пилотируемую миссию Boeing. Манн и Кассада недавно были переведены в SpaceX и присоединятся к японскому астронавту Коичи Ваката, чтобы собрать команду из четырех человек.

В обмен на место на борту «Дракона» генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что ЮАР обязалось предоставить место в российской капсуле «Союз» американскому астронавту.

Эта смена мест была надеждой для НАСА после того, как программа коммерческих экипажей набирала обороты. На сегодняшний день SpaceX запустила четыре пилотируемых полета на низкую околоземную орбиту, три из которых являются долгосрочными. (Другой полет был пилотируемым испытательным, который продемонстрировал, что Crew Dragon может безопасно доставлять астронавтов на космическую станцию ​​и обратно.)

SpaceX была одной из двух компаний, выбранных НАСА для перевозки астронавтов на низкую околоземную орбиту и их возвращения; Боинг тоже. Дуэт был выбран в 2014 году, и на сегодняшний день SpaceX является единственной компанией, запустившей астронавтов.

Космический корабль Starliner компании Boeing впервые выполнил миссию без экипажа два года назад, но не смог достичь Международной космической станции из-за нескольких ошибок программного обеспечения. Работая с НАСА, компания потратила 18 месяцев на изучение программы и различных систем космического корабля, чтобы убедиться, что все проблемы решены и они готовы к полету.

Однако, когда он сидел на стартовой площадке перед вторым испытательным полетом без экипажа, намеченным на 30 августа, многие клапаны внутри двигательной системы космического корабля проржавели и закрылись. Компания Boeing попыталась устранить неисправность, но ей пришлось вернуть космический корабль на завод.

С тех пор они определили, что взаимодействие влаги с топливом космического корабля привело к закрытию клапанов. Инженеры работают над решением проблем и подготовкой космического корабля к следующей попытке запуска, которая запланирована не позднее мая 2022 года.

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