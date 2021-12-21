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Российский космонавт Анна Кекина отправит космический корабль SpaceX Crew-5 на Международную космическую станцию

21 декабря, 2021
Marfa Fedoroa

КЕЙП КАНАВЕРАЛ, Флорида — НАСА и российское космическое агентство Роскосмос завершают работу над соглашением о запуске первых астронавтов на борт космического корабля Crew Dragon, официальные лица агентства подтвердили в понедельник (20 декабря).

Джоэл Монтальбано, менеджер программы Международной космической станции (МКС) в НАСА, сказал журналистам во время пресс-конференции перед запуском миссии по пополнению запасов Dragon CRS-24, что план состоял в том, чтобы запустить астронавта в миссии SpaceX Crew-5. , который будет запущен осенью 2019 года. 2022 год.

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