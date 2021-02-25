Российский космонавт – Science & Space: размер трещины на борту космической станции не изменился

Москва, 24 февраля. / ТАСС /. Астронавт Сергей Рыжиков сообщил в среду российскому центру управления полетами, что размер щели в промежуточном помещении российского модуля «Звезда» на борту Международной космической станции (МКС) не изменился.

“Он она [the length] не изменилось. Как и в предыдущих измерениях, я не вижу никаких изменений », – сказал Рижиков во время разговора с Центром управления полетами на сайте НАСА.

23 февраля космонавт провел работу с микроскопом, чтобы отследить еще одну потенциальную утечку воздуха. Рабочие изображения переданы на Землю, а видео будет транслироваться с камер GoPro через российскую широкополосную систему связи. После того, как работа была завершена, космонавт снова прикрепил пластырь в области разреза.

Утром 15 октября экипаж Международной космической станции сообщил в Российский центр управления полетами, что космонавты обнаружили потенциальное место утечки воздуха во внутренней кабине модуля “Звезда”. Позже космонавт Анатолий Эванешин определил, что пятно утечки воздуха выглядело как изогнутая царапина длиной 2-3 см. Позже космонавт Сергей Рыжиков рассказывал, что размер трещины был около 4,5 см.

В ноябре члены экипажа Международной космической станции сфотографировали место потенциальной утечки воздуха за пределами космической станции, пока они шли через космос. Никаких повреждений за пределами станции в области перелома космонавты не заметили.

Владимир Соловьев, руководитель полета российского сегмента Международной космической станции, заявил в январе, что где-то еще на борту космической станции может быть не герметично. Российский корабль снабжения “Прогресс МС-16” доставил на орбитальную позицию микроскоп для поиска возможной утечки воздуха.