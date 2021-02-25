science

Российский космонавт – Science & Space: размер трещины на борту космической станции не изменился

25 февраля, 2021
Marfa Fedoroa

Москва, 24 февраля. / ТАСС /. Астронавт Сергей Рыжиков сообщил в среду российскому центру управления полетами, что размер щели в промежуточном помещении российского модуля «Звезда» на борту Международной космической станции (МКС) не изменился.

“Он она [the length] не изменилось. Как и в предыдущих измерениях, я не вижу никаких изменений », – сказал Рижиков во время разговора с Центром управления полетами на сайте НАСА.

23 февраля космонавт провел работу с микроскопом, чтобы отследить еще одну потенциальную утечку воздуха. Рабочие изображения переданы на Землю, а видео будет транслироваться с камер GoPro через российскую широкополосную систему связи. После того, как работа была завершена, космонавт снова прикрепил пластырь в области разреза.

Утром 15 октября экипаж Международной космической станции сообщил в Российский центр управления полетами, что космонавты обнаружили потенциальное место утечки воздуха во внутренней кабине модуля “Звезда”. Позже космонавт Анатолий Эванешин определил, что пятно утечки воздуха выглядело как изогнутая царапина длиной 2-3 см. Позже космонавт Сергей Рыжиков рассказывал, что размер трещины был около 4,5 см.

В ноябре члены экипажа Международной космической станции сфотографировали место потенциальной утечки воздуха за пределами космической станции, пока они шли через космос. Никаких повреждений за пределами станции в области перелома космонавты не заметили.

Владимир Соловьев, руководитель полета российского сегмента Международной космической станции, заявил в январе, что где-то еще на борту космической станции может быть не герметично. Российский корабль снабжения “Прогресс МС-16” доставил на орбитальную позицию микроскоп для поиска возможной утечки воздуха.

READ  Беларусь предлагает Западу возможность оказаться на правильной стороне истории

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *