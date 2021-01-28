Российский нейтральный спортсмен Шубенков отрицает обвинения в допинге | Больше спортивных новостей

Российский бегун с препятствиями Сергей Шубенков, бывший чемпион мира в России, опроверг сообщения в четверг о положительном результате теста на запрещенное вещество, поскольку Россия изо всех сил пыталась восстановить свою репутацию после международного допингового скандала.

30-летний Шубенков был признан чистым и допущен к участию в элитных соревнованиях в качестве нейтрального спортсмена после того, как в России на два года запретили заниматься международным спортом.

«За всю свою карьеру я ни разу не использовал запрещенные материалы для тренировок и никому не изменял», – написал Шубенков в Instagram.

В среду российский телеканал “Матч ТВ” сообщил, что у Шубенкова положительный результат на фуросемид, мочегонное средство, которое считается маскирующим агентом, и ему грозит двухлетний запрет на физические упражнения.

Шубенков, завоевавший титул чемпиона мира в беге на 110 метров с барьерами в 2015 году и серебро в 2017 и 2019 годах, назвал это «откровенной клеветой из неназванных источников», информацию о том, что в его пробах был обнаружен фуросемид.

Он подтвердил, что получил сообщение от подразделения спортивной этики, которое борется с допингом на легкой атлетике, но сказал, что его содержание является «конфиденциальным».

Он сказал, что это не связано с фуросемидом и не подлежит никаким ограничениям.

К четвергу Шубенкова не было в санкционированном списке Международной федерации легкой атлетики.

Россия была вовлечена в допинговый скандал в 2016 году после того, как появился поддерживаемый государством заговор с целью сокрытия систематического употребления запрещенных веществ на зимних Олимпийских играх в Сочи в 2014 году.

В 2019 году Всемирное антидопинговое агентство ввело в Россию четырехлетний запрет на международные виды спорта, но в ноябре прошлого года Спортивный арбитражный суд в Лозанне сократил запрет до двух лет.