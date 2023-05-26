Российский разведывательный корабль попал в последние новости о войне России на Украине

Дым клубится над городом после ракетного удара России по Киеву, Украина, 26 мая. Глеб Гаранич/Reuters

По данным ВВС Украины, с вечера четверга по пятницу на Украину, в частности на Киевскую и Днепропетровскую области, обрушилась серия ракетных и беспилотных ударов.

По данным ВВС, атаки начались в 22:00 четверга, а о последнем сообщалось в 5:00 утра следующего дня.

Командование сообщило о 17 крылатых ракетах и ​​31 «штурмовом беспилотнике» и указало на нанесение ударов в Днепровской и Харьковской областях с применением ракетных комплексов С-300/С-400.

В Днепре глава областной военной администрации Сергей Лысак сообщил, что украинские силовики сбили пять крылатых ракет и шесть беспилотников «Шахид».

«Ночь была трудной, было шумно. Противник сильно атаковал наш район ракетами и беспилотниками», — сказал он.

Относительно ущерба Лессак сообщил, что в частном доме и двух частных учреждениях возник пожар, но он был потушен, при этом пострадали транспортная компания, два дома и автомобиль. Также была повреждена заправочная станция, и раненому сотруднику была оказана помощь.

Киев также подвергся авиаударам по всему городу. Глава военной администрации города Киева Сергей Попко написал в Telegram, что стратегические бомбардировщики Ту-95МС из Каспийского региона, предположительно с ракетами Х-101/Х-555, нанесли удар по городу, но все они были « обнаружены и уничтожены».

В другом посте вскоре после этого он сообщил, что в Оболонском и Шевченковском районах города был нанесен ущерб из-за падения обломков, но не упомянул о каких-либо потерях.

Некоторый контекст: Последний раунд атак произошел, когда Украина столкнулась с интенсивным воздушным налетом со стороны российских войск, что стало серьезной проверкой ее систем противовоздушной обороны.