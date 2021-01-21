Российский спортивный руководитель говорит: «Для российских спортсменов участие в Олимпийских играх не представляет никакого риска» – спорт

Москва, 31 декабря. / ТАСС /. Министр спорта России Олег Матицын заявил ТАСС в четверг, что не видит рисков в отношении участия российских спортсменов в зимних Олимпийских играх в Токио и летних Олимпийских играх в Пекине.

«Наши сборные готовятся к следующим зимним и летним Олимпийским играм в комфортных условиях», – сказал Матицын в интервью ТАСС.

“ Наши профессиональные сотрудники работают на федеральных сборах и поддерживают 60-минутный контакт с представителями ФМБА (Федеральное агентство по микробиологии России), а также с медицинским персоналом наших национальных сборных.

«В настоящее время мы не видим никаких рисков с точки зрения регуляторного сценария», – добавил министр спорта России.

24 марта Международный олимпийский комитет (МОК) и Международный паралимпийский комитет (МПК) объявили о решении отложить Олимпийские и Паралимпийские чемпионаты в Японии на один год из-за продолжающегося распространения коронавируса.

Йоширо Мори, председатель местного организационного комитета Олимпийских игр в Токио-2020, объявил 30 марта, что летние Олимпийские игры в Японии начнутся 23 июля, а Летние Паралимпийские игры – 24 августа.

Выступая на онлайн-сессии МОК в июле, Йоширо Мори заявил, что все места проведения и расписание соревнований на летних Олимпийских играх 2021 года останутся неизменными.

В столице Китая Пекине с 4 по 20 февраля пройдут зимние Олимпийские игры 2022 года.

Во время 128-го Международного олимпийского комитета в Куала-Лумпуре 31 июля 2015 года Пекин был избран городом, принимающим Зимние Олимпийские игры и Паралимпийские игры 2022 года, что сделало китайскую столицу первым городом, когда-либо принимавшим как Летние Олимпийские игры, так и Паралимпийские игры (в 2008 году), такие как Зимние Олимпийские игры. И Паралимпийские игры (2022 год).