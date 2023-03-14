Российский чиновник: сделка по черноморскому зерну продлена на 60 дней — ТАСС

Агентство ТАСС цитирует во вторник заместителя министра иностранных дел России Александра Грушко о том, что сделка по черноморскому зерну, которая способствует экспорту украинской сельскохозяйственной продукции, продлена на 60 дней.

С тех пор, как 22 июля Россия и Украина подписали поддерживаемую Турцией ООН инициативу по зерну Черного моря, миллионы тонн зерна и других продуктов питания были экспортированы из украинских портов.

В понедельник Россия предложила продлить соглашение, которое предусматривает только половину предыдущего периода продления, в то время как Организация Объединенных Наций обязалась сделать все возможное, чтобы соглашение осталось в силе.

«Фактически сделка была продлена — договорились о ее продлении на 60 дней», — сказал Грушко ТАСС.

Агентство РИА со ссылкой на Грушко сообщило, что соглашение было продлено. По сообщению РИА, Грушко процитировал слова замминистра иностранных дел Сергея Вершинина о продлении соглашения.

Россия утверждает, что, хотя экспорт сельскохозяйственной продукции страны не подвергался прямому нападению со стороны Запада, санкции в отношении ее платежной, логистической и страховой отраслей создали барьер для ее возможности экспортировать собственное зерно и удобрения.

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