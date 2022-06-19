Российский экономист считает, что западные санкции вряд ли угрожают правительству Путина

Российская экономика сильно пострадает от западных санкций, но президент Владимир Путин не сталкивается с непосредственными политическими рисками, и его правительство, скорее всего, преодолеет экономические последствия, сказал известный российский экономист и банкир.

в Собеседование Андрей Мовчан из российской службы Радио Свободная Европа/Радио Европа сказал, что война в Украине, которая идет уже четвертый месяц, стала мощным ударом по казне российского правительства, как и карательные санкции, введенные Западом в ответ.

Но он сказал, что более высокие мировые цены на нефть укрепят финансы правительства, и что, хотя российская экономика в целом — и простые россияне, в частности — пострадают, это вряд ли будет представлять угрозу для правления Путина.

— сказал Моффчан в интервью 7 июня из Лондона. Петрократические режимы в целом стабильны. Санкционное давление редко меняет режимы».

«Давление санкций укрепляет режимы и делает их более стабильными, замкнутыми и реакционными», — сказал он. Война теперь стала способом поддерживать цены на нефть и газ. Бюджет, конечно, пострадает, а российскую экономику в ближайшие годы ждут еще большие проблемы, по сравнению с теми, что были в 1990-е».

Экономист по образованию, Мовчан занимал руководящие должности в двух ведущих российских независимых инвестиционных банках в 1990-х и 2000-х годах, прежде чем основать собственную компанию по управлению активами.

Российская экономика Прогноз климата в этом году резко сократится, поскольку западные санкции наносят ущерб валовому внутреннему продукту страны. Всемирный банк ожидает, что производство сократится на 11,2 процента в этом году, а Центральный банк России ожидает снижения на 7,5 процента.

Банк Финляндии Он ожидает 10-процентного падения валового внутреннего продукта, в то время как базирующийся в Вашингтоне Институт международных финансов имеет значительно более мрачный прогноз, прогнозируя 15-процентное падение.

Такой спад станет самым резким с начала 1990-х годов, когда Россия боролась с трудным переходом от контролируемой государством экономики к свободному рынку.

Россия по-прежнему сильно зависит от экспорта нефти и газа, доходы от которого укрепили ее финансы и препятствуют попыткам Запада экономически обуздать Москву.

Глава внешнеполитического ведомства Европейского Союза оцененный Один только экспорт нефти приносит России миллиард долларов в день.

Какую бы экономическую боль ни испытывала Россия, по словам Мовчана, скорее всего, больше всего ее почувствуют простые граждане.

Конечно, проигравшие в этой войне, несмотря на эти [high oil] Цены, это простые люди в России, которые раньше имели мало доступа к экспорту углеводородов — теперь они будут намного ниже.

О важном показателе экономического здоровья он сказал: «Для элит сальдо текущего счета операций с иностранной валютой действительно важно, и оно будет поддерживаться достаточно стабильно». Это «позволит элитам править, удовлетворять свои потребности и контролировать силовой блок» — имея в виду силовые, правоохранительные и военные ведомства, которые имеют значительное влияние на политику правительства.

«Та стабильность, которую мы наблюдаем в Иране, Венесуэле и Северной Корее, — это то, во что ввязывается Россия», — сказал он.

На вопрос о возможности фундаментальных политических изменений в результате санкций Мовчан сказал, что их будет немного.

Он сказал: «Санкции, безусловно, имеют экономический эффект, но на самом деле они не приводят к серьезным изменениям во внешней и внутренней политике и смене власти».

Написано Майком Экелем на основе доклада Сергея Медведева.