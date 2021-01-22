Российское вредоносное ПО обнаружено в ноутбуках, предоставленных государством для домашнего обучения

Российское вредоносное ПО было обнаружено на некоторых ноутбуках, предоставленных государством школам Великобритании в рамках усилий по поддержке уязвимых детей в домашних школах.

Как сказано в нем BBCПроблема возникла после того, как учителя в школе в Брэдфорде поделились подробностями о вредоносном ПО на онлайн-форуме. Они выявили, что ноутбуки, присланные правительством, содержали подозрительные файлы, которые обменивались данными с российскими серверами.

«После распаковки и изготовления на многих ноутбуках было обнаружено самораспространяющаяся инфекция сетевого червя», – написала Мариам Хью, заместитель директора по вопросам образования и обучения в Bradford Council.

Некоторые участники форума сообщили, что вредоносная программа представляет собой саморекламу сетевого червя Camro1, который впервые был обнаружен Microsoft в 2012 году. Это вредоносное ПО может загружать и устанавливать шпионское ПО на зараженные устройства для сбора конфиденциальной информации о пользователях. Их банковские реквизиты и привычки просмотра. Однако эксперты по безопасности говорят, что он не может получить доступ к микрофонам или веб-камерам людей.

В своем заявлении Министерство образования Великобритании (DFE) сообщило, что оно изучает и пытается установить, сколько ноутбуков было затронуто вредоносным ПО, откуда они пришли и были ли предоставлены учащимся зараженные устройства.

DfE заявило, что проблема не была широко распространенной, и во всех известных случаях вредоносное ПО было удалено из района, где затронутые устройства впервые работали в школах.

В отчете говорится, что ИТ-специалисты DFE связывались с теми, кто сообщил об этом, и что департамент продолжит отслеживать любые сообщения о вредоносном ПО.

Подразумевается, что затронутые ноутбуки были приобретены реселлером ID XMA. Телеграф.

За последние девять месяцев школам было подарено более 800 000 ноутбуков в рамках усилий правительства по поддержке учащихся из малообеспеченных семей, которые не могут получить доступ к онлайн-обучению дома.

«Был реализован ряд местных и национальных программ по предоставлению оборудования для школьников с целью привлечь их к как можно большему образованию во время закрытия школ и операций по блокировке», – сообщил Cambertech, технологический веб-сайт эксперта по защите прав потребителей Брайана Хиггинса.

«Хотя неясно, откуда взялись эти конкретные ноутбуки, любой, кто ищет оригинальное оборудование, приобретенное за спонсорство или переданное напрямую, должен полностью осознавать риск того, что у него может быть неактивное или активное вредоносное программное обеспечение и исследования, прежде чем оно будет распространено среди домов и семей». Соответствующие методы “.

Через несколько недель после того, как высокопоставленные общественные деятели Великобритании написали письмо премьер-министру Борису Джонсону, пришли новости о вредоносных программах на школьных ноутбуках, в которых они просили помочь сотням тысяч учащихся из малообеспеченных семей, предоставив им устройства и подключение к Интернету, которых у них не было для дистанционного обучения. Инфекционное заболевание.

«Дети, находящиеся на другой стороне цифрового разрыва, не имеют данных или оборудования для входа в систему из дома, когда их школы закрываются. В стране с бесплатным государственным образованием образование детей не должно зависеть от их подключения к Интернету», – говорится в письме.

Лейбористский депутат В письме, составленном Сиобин МакДонах, цитируется оценка вне связи, согласно которой от 1,1 миллиона до 1,8 миллиона детей (около девяти процентов) в Великобритании в настоящее время не имеют доступа к настольным компьютерам, ноутбукам или планшетам в своих домах.

Он приветствовал развитие онлайн-академии дуба в ответ на эпидемию, но сказал, что объект недоступен для студентов без надлежащего доступа к технологиям.