«Это будет печальный день для международных операций, если мы не сможем продолжать мирно действовать в космосе».

Хотя Москва не проявляет никаких признаков выхода из американо-российского космического сотрудничества, НАСА рассматривает способы удержания Международной космической станции (МКС) на орбите без помощи России.

Россия несет ответственность за поддержание Международной космической станции на плаву, используя пришвартованный космический корабль «Прогресс», чтобы периодически поддерживать ее высоту около 250 миль.

Но на прошлой неделе глава Роскосмоса России Дмитрий Рогозин упомянул о возможности выхода из партнерства из-за санкций США в отношении Москвы. Сторож упомянул.

Международная космическая станция пережила аналогичные геополитические бури, такие как вторжение России в Крым в 2014 году, но некоторые наблюдатели считают, что последнее украинское вторжение может ускорить упадок американо-российского космического сотрудничества.

В ответ руководитель программы пилотируемых космических полетов НАСА Кэти Людерс заявила, что американская аэрокосмическая и оборонная компания Northrop Grumman предложила аналогичные возможности.

«Как вы знаете, наши сотрудники SpaceX рассматривают возможность получения дополнительных возможностей», — сказала она.

Людерс добавил, что операции на Международной космической станции, где Соединенные Штаты обеспечивают энергию и жизнеобеспечение, проходят «символически» и «мы не получаем никаких признаков того, что наши коллеги не соблюдают требования».

«Однако мы всегда думаем о том, как повысить операционную гибкость, и наши поставщики услуг доставки ищут, как добавить различные возможности», — сказала она. Сторож упомянул.

Людерс подчеркнул, что планы обратиться к Northrop или SpaceX были просто экстренными мерами.

«ISS — это международное партнерство, созданное… с общими зависимостями», — сказала она.

«Это будет печальный день для международных операций, если мы не сможем продолжать мирно действовать в космосе».