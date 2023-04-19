Россию исключили из мужского баскетбола на Олимпиаде-2024

Международная баскетбольная ассоциация (ФИБА) объявила сегодня, во вторник, что Россия исключена из квалификации для мужского олимпийского баскетбольного турнира в Париже в следующем году.

Этого решения многие ожидали, поскольку ФИБА запретила российским командам участвовать в международных играх вскоре после прошлогоднего вторжения в Украину. МОК предпочитает, чтобы отдельные спортсмены из России и ее союзника Беларуси выступали как нейтральные игроки, а не как национальные сборные, как в баскетболе.

В заявлении ФИБА со ссылкой на рекомендации МОК говорится, что мировой рейтинг России достаточно высок, чтобы участвовать в предолимпийских квалификационных турнирах в этом году, но это место будет предоставлено Болгарии как второй лучшей команде из Европы.

Сборная России уже пропустила квалификацию, когда ее отстранили от прошлогодних отборочных матчей ФИБА к Евро и чемпионату мира. Беларусь не может отобраться ни с мужской, ни с женской командой.

Во вторник от ФИБА не было информации о баскетболе 3 на 3, который также является олимпийским видом спорта.

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