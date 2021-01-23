Россияне рассердили жену Навального среди сотен арестованных на митингах по всей стране | Голос Америки

Жена лидера оппозиции Алексея Навального, одного из сотен сторонников Налвани, была арестована российской полицией в субботу во время протестов по всей стране.

В посте в Instagram, созданном из полицейского фургона, Юлия Навальная подтвердила свой арест в Москве и извинилась за свой пост. “Приносим извинения за неудобства. «Очень плохой свет в автозаке», – написал он в субботу.



Досье – Юлия Навальная, жена лидера российской оппозиции Алексея Навального, общается с представителями СМИ возле больницы, где Алекси лечился 21 августа 2020 года в Омске, Россия.

В субботу тысячи сторонников Навального вышли на улицы более 60 российских городов, чтобы потребовать немедленного освобождения критика Кремля, объявив их незаконными, несмотря на подавление протестов полицией.

Протесты начались на Дальнем Востоке и в Сибири, в которых приняли участие тысячи участников, в том числе во Владивостоке, Хабаровске и Ците, говорят сторонники Навального.

В российском городе Хабаровск, на границе с Китаем, примерно в 8000 км к востоку от Москвы, профлотские протестующие столкнулись с полицией, когда они пытались заблокировать толпу.

Морские митинги в более чем 60 городах России Сторонники кремлевского критика требуют его немедленного освобождения всех задержанных полицией

Союзники Навального уже задержаны в Москве и других регионах России в ожидании митингов.

Демонстрацию протеста сторонники оппозиции, независимые журналисты и полиция предостерегли от прикрытия.

Российские университеты приказали студентам не посещать митинги сторонников Навального, при этом были приняты некоторые угрожающие дисциплинарные меры, включая отчисление.

Ребекка Роуз, пресс-секретарь посольства США в Москве, написала в Твиттере, что Соединенные Штаты «наблюдают» за сообщениями о протестах и ​​арестах «мирных демонстрантов и журналистов», и осудила то, как Россия устраивает протесты.

«Соединенные Штаты поддерживают право всех людей на мирный протест и свободу выражения мнений. Действия российских властей подавляют эти права», – написал Роуз.



23 января 2021 года сотрудники правоохранительных органов охраняют митинг в поддержку лидера российской оппозиции Алексея Навального, который был заключен в тюрьму в Москве, Россия.

После того, как сторонники Навального вернулись из Германии, это были первые общенациональные акции протеста, в ходе которых он оправился от яда нервного агента. Его арестовали сразу после приезда в Москву.

Навальный публично обвинил президента Владимира Путина в том, что тот приказал российским спецслужбам провести отравление, и Кремль неоднократно отрицал это обвинение.

США и другие западные страны решительно осудили арест Навального и потребовали его безоговорочного освобождения.