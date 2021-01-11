Россиянка Кудерметова победила Свитолину и вышла в полуфинал чемпионата WTA в Абу-Даби – спорт

Москва, 11 января. Россиянка Вероника Кудерметова в понедельник обыграла пятую ракетку мира украинку Елену Свитолину в четвертьфинале чемпионата женской теннисной ассоциации в Абу-Даби.

В матче, который длился 2 часа 35 минут, 23-летняя спортсменка обыграла свою соперницу, занявшую второе место, Свитолину, в трех сетах со счетом 5-7. 6-3; 7-6 (7-3).

«Это был действительно сложный матч», – цитирует слова Кудермитовой официальный сайт турнира после матча. «Думаю, мы играли очень хорошо. Я старался сосредоточиться до конца. В первом сете я тоже не играл хорошо, но у меня не было много шансов, я играл для нас невероятно».

«Сегодня я сделал хорошую подачу», – добавил российский теннисист. «Я пытался бороться, старался оставаться сосредоточенным и делал все, чтобы победить».

«Я старался играть агрессивно, потому что вы нас знаете, у нее хорошая защита. Если вы хотите выиграть, вам нужно атаковать, вам нужно попасть в сетку, точка заканчивается, потому что она идет невероятно. Вы должны сделать что-то агрессивное, чтобы набрать очки».

Кудерметова сейчас № 46 в Рейтинг WTA Ее лучший результат в турнирах Большого шлема был в третьем раунде French Open 2019.

Российская теннисистка теперь готова к полуфинальной встрече с украинкой Мартой Костюк. 18-летняя украинская теннисистка сумела без голов вернуться с первого сета, победив испанку Сару Сурибес Турмо со счетом 0: 6, 6: 1, 6: 4.