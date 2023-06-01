Россиянка Мира Андреева мечтает выиграть 25 турниров Большого шлема

16-летняя Мира Андреева сказала, что мечтает выиграть 25 титулов Большого шлема после выхода в третий раунд Открытого чемпионата Франции.

Внушительный российский талант прошел квалификацию и проиграл всего шесть матчей в своих первых двух крупных матчах, когда в четверг она обыграла француженку Дайан Барри со счетом 6-1, 6-2.

В конце апреля Андреевой исполнилось 16 лет, и она нацелилась на свою теннисную карьеру.

«Мечта: я знаю (Новака) Джоковича, он провел 22 турнира Большого шлема, поэтому я хочу дойти до 25, если это возможно», — сказал самоуверенный подросток.

Андреева постарается твердо стоять на ногах, добавив: «Как говорит мой тренер, не быть похожей на диву, все время оставаться скромной. Не думаю, что у меня сейчас есть большой успех. турниры. Я просто играю. Это третий раунд Роланда. Гаррос. Я буду играть».

Действующая чемпионка Ига Свитек снова провела тяжелый первый сет, на этот раз против американки Клэр Лю, прежде чем оторваться и выиграть 6-4 6-0.

Первая ракетка мира, отметившая в среду свое 22-летие, изо всех сил пыталась найти свой ритм в ветреную погоду.

Ига Святек празднует победу во втором раунде (Jean-Francois Badias/AP)

Святек предпочитает играть Филиппа Шатрие днем, а не ночью, и рассказала, что просила не появляться в поздний сеанс в прайм-тайм.

Каждая ночная сессия до сих пор состояла из мужских матчей, хотя в прошлом году организаторов критиковали за то, что они не предлагали равные счета женщинам.

«Мне казалось, что я действительно играл по ночам на качелях с грунтовым кортом», — сказал Святек. «Конечно, было бы неплохо, если бы у нас были и женские матчи. Но я не помогаю».

А чемпионка Уимблдона Елена Рыбакина встретилась с молодой чешкой во втором круге подряд, обыграв 16-летнюю Бренду Фрохвертову, победив 18-летнюю Линду Носкову 6-3, 6-3.

Анас Джабер, посеянный под седьмым номером, до сих пор выглядел сильным, так как тунисец победил Оушена Дудена 6-2, 6-3, а Кайла Дэй победила своего соотечественника Мэдисон Киз 6-2, 4-6, 6-4.