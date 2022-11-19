Россия бойкотирует «Оскар» на фоне войны на Украине и не представит фильм

Россия не будет представлять фильм в категории «Международный полнометражный фильм» на церемонии вручения премии «Оскар» в следующем году, поскольку войска президента Владимира Путина продолжают вторжение в Украину.

разнообразный, Голливудский репортер Другие СМИ сообщили во вторник, что Россия бойкотирует его. Церемония вручения ОскараОб этом сообщает Российская киноакадемия. Американская киноакадемия не сразу ответила во вторник на запрос Los Angeles Times о комментариях.

Как сообщает Variety, председатель Российской академии наук Павел Чухрич и несколько членов организации подали в отставку в знак протеста против действий Российской киноакадемии.

В письме, полученном российской журналисткой Ларисой Малюковой и процитированном Variety, Чухрич осудил Российскую киноакадемию за принятие «одностороннего решения о председателе комитета» — шаг, который он назвал «несправедливым и незаконным». Как сообщает The Hollywood Reporter, Чохряш сообщил французскому информационному агентству AFP, что Российская киноакадемия отказалась от вручения «Оскара» «за его спиной».

Ссылаясь на эксперта по российской киноиндустрии Джоэла Шапрона, Variety сообщает, что Николай Досталь, Сергей Сильянов, Владимир Катт и Андрей Зягинцев также не участвовали в жюри российской премии «Оскар».

Разговор с российским информационным агентством ТАССроссийский режиссер Алексей Учитель заявил, что Российская киноакадемия «сделала что-то, мягко говоря, безнравственное».

«В сложившейся ситуации, — сказал он, — мы должны показать, что российская киноиндустрия еще существует, и мы должны номинировать фильм».

Однако российский режиссер Никита Михалков согласился на бойкот. Как сообщает Variety, сторонник Путина и глава Союза кинематографистов России заявил, что «не имеет смысла» вносить российский фильм на рассмотрение в стране, которая «в настоящее время отрицает его существование».

С тех пор, как Путин начал свое наступление в феврале, Соединенные Штаты продолжали оказывать военную поддержку и помощь Украине. На вручении премии «Оскар» в этом году Американская киноакадемия Обратите внимание на момент молчания Чтобы показать нашу поддержку народу Украины, который в настоящее время сталкивается с вторжением, конфликтами и предрассудками в пределах своих границ».

«В то время как кино является для нас важным способом выразить нашу человечность во время конфликта, правда в том, что миллионы семей в Украине нуждаются в еде, медицинской помощи, чистой воде и экстренной помощи», — говорится в заявлении Академии во время церемонии.

«Ресурсов мало, и мы — как глобальное сообщество — можем сделать больше».

В прошлом Российская киноакадемия регулярно вручала титулы на премию «Оскар». в 2018 году, Звягинцев «Нелюбовь». Он был номинирован на фильм на иностранном языке (теперь международный фильм).

95-я церемония вручения премии «Оскар» должна состояться 12 марта в театре «Долби» в Голливуде.