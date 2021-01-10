Россия все еще не готова закончить семилетнюю войну на Украине

Родственники оплакивают члена семьи у мемориальной стены в Киеве в честь украинских солдат, погибших в русско-украинской войне. (Reuters / Валентин Огеренко)

Приближается седьмая годовщина начала военных действий между Россией и Украиной, и многие люди недавно спрашивали меня: «Что дальше?» Как переговорщик в Трехсторонней контактной группе, созданной для прекращения конфликта на Украине, и как министр Украины, ответственный за реинтеграцию временно оккупированных частей Донецка, Луганской области и полуострова Крым, я смотрю на этот вопрос с обеих сторон.

У меня сложилось общее впечатление, что Украина готова сделать шаги к миру, а Россия отказывается отвечать взаимностью. Это мешает сохранять оптимизм в отношении возможностей для устойчивого урегулирования. Однако мы ждем не только Кремль. Напротив, будущая политика Украины, направленная на реинтеграцию, уже формируется в ожидании потенциального прогресса.

Украина выполнила практически все обязательства, взятые на Форуме Formand в декабре 2019 года в Париже. С тех пор двое задержанных по обмену были освобождены. Мы обозначили 19 участков гуманитарного разминирования и четыре новых участка разъединения войск. Впервые с момента начала конфликта в 2014 году было заключено пятимесячное прекращение огня. Хотя это прекращение огня и было несовершенным, оно, несомненно, спасло жизни.

Весной 2020 года мы усилили нашу делегацию в Трехсторонней контактной группе, включив в нее членов правительства и руководителей парламентских комитетов. В соответствии с Минскими договоренностями в состав делегации также вошли представители Украины из оккупированных частей Донецкой и Луганской областей. В ноябре 2020 года мы открыли два новых пункта пропуска в Луганской области.

Украина неоднократно демонстрировала свою готовность возобновить мирный процесс. Однако, поскольку реализация существующих соглашений в их нынешнем состоянии невозможна, обновление этих соглашений является необходимым предварительным условием для любого дальнейшего прогресса.

Срок действия текущих соглашений истек 31 декабря 2015 года. Поскольку они являются политико-дипломатическим соглашением, а не международным договором, Минские соглашения полны конкурирующих требований. Более того, Россия сама нарушила условия соглашений в феврале 2015 года, захватив город Дебальцево и большие участки дополнительных земель на востоке Украины, которые лежали за пределами демаркационной линии, одобренной ее представителями.

Подпишитесь, чтобы получать последние новости от UkraineAlert UkraineAlert – это комплексное онлайн-издание, которое регулярно предоставляет новости и анализ событий в политике, экономике, гражданском обществе и культуре в Украине.

Несмотря на некоторый прогресс, нам не удалось добиться каких-либо решающих сдвигов в мирном процессе с 2015 года. Украинских солдат продолжают убивать.

С лета 2020 года наши российские оппоненты использовали все предлоги, чтобы парализовать Трехстороннюю контактную группу и отказаться от своих обязательств. Украина представила свой план по реализации Минских договоренностей, но российская сторона не представила свое видение.

Главный вопрос сейчас заключается в том, можно ли убедить Россию принять современную версию Минских соглашений или совершенно новую форму переговоров. Этот вопрос поднимали представители Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, наши немецкие и французские партнеры. Украина благодарна за их поддержку, но мы также должны отметить, что эти усилия дали очень ограниченные результаты.

В конечном итоге продвижение к миру зависит от готовности России или, точнее, от ее нежелания положить конец конфликту. Возможности для более безопасных шагов в рамках текущих договоренностей практически исчерпаны. Слово «сейф» имеет здесь первостепенное значение. Украина не пойдет ни на что, что украинское общество считает неприемлемым и может еще больше дестабилизировать текущую ситуацию. Мы не рискнем развязать полномасштабную войну в Восточной Европе.

Ожидаемые политические изменения в ближайшие недели и месяцы могут придать новый импульс застопорившемуся мирному процессу. В следующем году канцлер Меркель уйдет в отставку. Ее отъезд оставит Владимира Путина единственным оставшимся членом первоначального квартета, стоящим за Минскими соглашениями.

В других странах Швеция сейчас председательствует в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. В Америке Джо Байден скоро войдет в Белый дом. Эти новые лидеры унаследуют украинский мирный процесс, такие как президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон.

Признавая сложность этого мирного процесса, мы надеемся, что предстоящие изменения в политическом руководстве могут создать новые возможности. Например, мы ожидаем, что новая администрация Байдена будет играть более активную роль в переговорах. Поскольку Соединенные Штаты являются членом ОБСЕ, их представители могут присоединяться к командам посредников, которые участвуют в различных подгруппах вместе с представителями из Великобритании и Канады.

Также важно отметить, что Украина не ждет пассивно прогресса в переговорах. Мы также предпринимаем шаги, чтобы подготовить почву для реинтеграции территорий, которые в настоящее время находятся под российской оккупацией.

Нельзя терять время. В сентябре 2020 года в школу пошло поколение украинских детей, которые не помнили жизни до войны. Мы не можем приостанавливать их жизни на неопределенный срок, возлагая надежды на политический прорыв. Фактически, в 2020 году у нас был повод задуматься о бесплодных годах встреч в Минске в связи с нагорно-карабахским конфликтом, которые предшествовали гибели тысяч молодых людей, погибших в прошлом году в войне, которую их родители не смогли закончить.

Чтобы достичь прочного мира, наши усилия выходят за рамки переговоров и включают параллельное внимание к областям, которые определят будущее Донбасса после войны. Подход и политика Украины отражают основные принципы Организации Объединенных Наций: право на установление истины, право на правосудие и право на компенсацию за постоянный ущерб.

Мы сформулировали наше видение предания суду военных преступников и ввели меры амнистии для тех, кто не был соучастником военных преступлений. Мы разрабатываем процедуру признания свидетельств о рождении, смерти, браке и разводе, выданных на оккупированных территориях, путем включения исключения Намибии в украинское законодательство.

Мы закладываем основу для постконфликтного управления и правоприменения, включая обучение государственных служащих и шаги к окончательным выборам в органы местного самоуправления. Мы также работаем над тем, чтобы правда об ответственности России в конфликте была установлена.

Это наше послание людям, живущим на временно оккупированных территориях востока Украины и полуострова Крым, свидетельствующее об усилиях Украины по подготовке к возвращению к нормальной жизни. Согласно имеющейся у нас информации, это видение послевоенного будущего является их главным приоритетом.

А вот Москве предложить нечего. Сейчас становится все более очевидным, что Кремль никогда не признает оккупированные части Донбасса независимыми. Москва не будет интегрировать эти территории в Россию.

Стратегия экономического развития Украины в Донецкой и Луганской областях – вторая часть наших планов на будущее региона. Этот концептуальный документ Кабмин утвердил 23 декабря 2020 года. К лету 2021 года мы подготовим пакет законов и дорожную карту для реализации масштабных экономических инициатив.

Мы намерены создать группы приоритетного развития в подконтрольных правительству частях Донецкой и Луганской областей для поощрения инвестиций. Мы предполагаем ряд стимулов, включая налоговые и таможенные преференции, страхование военных и политических рисков и международный коммерческий арбитраж.

Мы понимаем, что только инвесторы могут предоставить ресурсы, необходимые для построения новой экономики в этом раздираемом войной регионе. Согласно отчету Венского института международных экономических исследований, для оказания помощи и восстановления Донбасса потребуется минимум 21,7 миллиарда долларов США.

Украина также вложит крупные инвестиции в модернизацию инфраструктуры. Помимо инвестиций из государственного бюджета, кредитные и донорские средства позволили нам создать пакет инфраструктурных проектов в Донецкой и Луганской областях на сумму более 900 миллионов долларов США, включая строительство автомагистралей и железных дорог, модернизацию систем водоснабжения и улучшение энергетической инфраструктуры. И модернизация сельскохозяйственной инфраструктуры, и многое другое.

Несколько инфраструктурных проектов уже реализуются в партнерстве с Европейским инвестиционным банком, Международным банком реконструкции и развития, правительствами Франции, Германии, Швеции, Канады и другими организациями, в том числе украинским Нафтогазом. Наша цель – получить инвестиции в размере 1 миллиарда долларов США в первый год реализации стратегии, а не получать кредиты в промышленном, сельскохозяйственном и сервисном секторах.

Мы стремимся обеспечить устойчивость сообщества, создавать новые рабочие места и пополнять местные бюджеты. После прекращения оккупации эти инициативы распространятся на территории, в настоящее время оккупированные Россией.

Хотим выразить благодарность всем, кто поддерживал и продолжает поддерживать Украину. Мы считаем, что для обеспечения долгосрочной жизнеспособности этого партнерства необходимо постепенно переходить от отношений донор-реципиент к взаимовыгодному сотрудничеству. Другими словами, усилия по изменению реальности на востоке Украины должны принести ощутимые результаты как местным жителям, так и международным партнерам. Два новых центра, предлагающих широкий спектр услуг на контрольно-пропускных пунктах в Счастье (Луганская область) и Новотроицком (Донецкая область), являются хорошим примером того, как возможен реальный прогресс. Эти топоры немедленно повлияли на переговоры.

В заключение хочу сказать не как чиновник, а лично. Хочу верить, что нежная сторона человеческой натуры победит. Я хочу верить, что 2021 год принесет прочный мир на восток Украины, за которым последует экономическое развитие и светлое будущее. Хочу верить, что все заключенные смогут обнять свои семьи, а беженцы вернутся в свои старые дома. Мы делаем все возможное, чтобы этого добиться. Пора России взять на себя аналогичное обязательство.

Алексей Резников – заместитель премьер-министра Украины по вопросам временной реинтеграции оккупированных территорий.

дальнейшее чтение

Мнения, выраженные в UkraineAlert, принадлежат только авторам и не обязательно отражают точку зрения Атлантического совета, его сотрудников или сторонников.

Читать еще от UkraineAlert UkraineAlert – это комплексное онлайн-издание, которое регулярно предоставляет новости и анализ событий в политике, экономике, гражданском обществе и культуре в Украине. Читать больше

В Евразийский Центр Миссия заключается в продвижении трансатлантического сотрудничества в продвижении стабильности, демократических ценностей и процветания в Евразии, от Восточной Европы и Турции на Западе до Кавказа, России и Центральной Азии на Востоке.