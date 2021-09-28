Россия выиграла главный матч открытия турнира в одиночном разряде

САН-ДИЕГО (CNS) – Россиянин Аслан Карацев победил аргентинца Федерико Дельбониса (6: 1, 7: 5) в понедельник в первом матче в одиночном разряде на турнире по теннису среди мужчин с бай-ином $ 661 800 в Сан-Диего.

На понедельник запланированы два одиночных матча. Американец Брэндон Накашима встретится с итальянцем Фабио Фоньини в матче, который начнется после 17:30, а затем Тейлор Фриц, выросший на ранчо Санта-Фе, встретится с итальянцем Сальваторе Карузо.

Это будет первый матч Фрица после проигрыша 6-7 (7), 7-6 (10), 7-5, 6-2 американцу Дженсону Броксби в матче второго круга на Открытом чемпионате США 2 сентября.

Карузо занимает 128 место. 28-летний футболист вышел в основную сетку, одержав 4-6, 6-3, 7-6 (7) победы над датчанином Августом Холмгреном в отборочном матче в воскресенье.

Он начал играть с лучшими британскими парными командами Джо Солсбери и Нилом Скопски, которые обыграли Ариэля Бехара из Уругвая и Гонсало Эскобара из Эквадора со счетом 2-6, 7-6 (5), 10-5.

Россиянин Андрей Рублев занимает первое место в розыгрыше одиночного разряда, в котором участвуют 28 игроков. Четыре лучших сеяных игрока попрощались в первом раунде.

На стадионе также находится Энди Мюррей из Великобритании, который с 7 ноября 2016 года по август занял первое место среди мужчин в мире. 20 октября 2017 года и чемпион Уимблдона в одиночном разряде в мужском одиночном разряде в 2013, 2016 и 2012 годах US Open.

Индивидуальным победителям в понедельник гарантируется минимум 10 595 долларов, а проигравшим – 6 195 долларов.

Авторские права 2021, City News Service, Inc.