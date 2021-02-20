Россия выявила первый случай птичьего гриппа среди людей и предупредила Всемирную организацию здравоохранения | Голос Америки

Россия заявила в субботу, что ее ученые обнаружили первый в мире случай передачи птичьего гриппа H5N8 от птиц человеку, и проинформировала Всемирную организацию здравоохранения.

В телевизионном выступлении глава Российского надзора за здоровьем Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ученые в лаборатории Виктора выделили генетический материал штамма у семи рабочих птицефабрики на юге России, где в декабре была зафиксирована вспышка болезни среди птиц.

Она добавила, что у рабочих не было серьезных последствий для здоровья. Считается, что они заразились вирусом от домашней птицы на ферме.

“Информация о первой в мире передаче птичьего гриппа [H5N8] По словам Поповой, люди уже отправлены в ВОЗ.

Существуют разные подтипы вирусов птичьего гриппа.

Хотя высококонтагиозный штамм H5N8 смертелен для птиц, ранее не сообщалось о его распространении среди людей.

Мутации? “Время покажет”

Попова приветствовала «важное научное открытие», сказав, что «время покажет», сможет ли вирус мутировать дальше.

«Обнаружение этих мутаций, когда вирус еще не приобрел способность передаваться от одного человека к другому, дает нам всем, всему миру время подготовиться к потенциальным мутациям и отреагировать надлежащим и своевременным образом», – сказала Попова.

В субботу Всемирная организация здравоохранения подтвердила, что Россия проинформировала ее об этом событии.

Представитель сказал: «Мы ведем переговоры с национальными властями, чтобы собрать больше информации и оценить влияние этого события на здоровье населения». «В случае подтверждения это будет первый случай, когда вирус H5N8 заразил людей».

Всемирная организация здравоохранения подчеркнула, что у российских рабочих не было симптомов заболевания и о передаче инфекции от человека человеку не сообщалось.

Люди могут заразиться вирусом птичьего и свиного гриппа, например, подтипами птичьего гриппа A (H5N1) и A (H7N9) и подтипами свиного гриппа, такими как A (H1N1).

По данным Всемирной организации здравоохранения, люди обычно заражаются при прямом контакте с животными или загрязненной окружающей средой, и устойчивой передачи инфекции от человека нет.

Вирус H5N1 может вызвать тяжелое заболевание и привести к 60% смертности.

“Вершина айсберга”

Гинель Форш, руководитель отдела исследований Французского национального института сельского хозяйства, продовольствия и окружающей среды, сказала, что вирусы гриппа, как известно, эволюционируют «очень быстро» и что, возможно, были случаи, отличные от тех, о которых сообщалось в России.

«Это может быть верхушкой айсберга», – сказала она France Press.

Однако Франсуа Рено, исследователь Французского национального центра научных исследований, сказал, что он «не особо обеспокоен» этим.

Он добавил, что пандемия коронавируса научила страны быстро реагировать на потенциальные угрозы для здоровья.

Птичий грипп распространился в несколько европейских стран, включая Францию, где были убиты сотни тысяч птиц, чтобы остановить инфекцию.

Государственный центр вирусологии и биотехнологии “ Российский вектор ”, обнаруживший передачу инфекции работникам птицефабрики, также разработал одну из многих вакцин против коронавируса в стране.

В советское время лаборатория, расположенная в Кольцово недалеко от сибирского города Новосибирска, проводила тайные исследования биологического оружия.

В нем до сих пор хранятся вирусы от лихорадки Эбола до оспы.

Тестовые наборы, вакцина

В телевизионном выступлении президент «Вектор» Ринат Максиотов сказал, что лаборатория готова начать разработку тест-наборов, которые помогут выявлять потенциальные случаи заражения H5N8 у людей, и начать работу над вакциной.

Советский Союз был научной державой, и Россия стремилась восстановить ведущую роль в исследованиях вакцин при президенте Владимире Путине.

Россия зарегистрировала вакцину от коронавируса Sputnik V в августе, на несколько месяцев раньше, чем у западных конкурентов, и даже до крупномасштабных клинических испытаний.

После первых подозрений на Западе, в этом месяце «Ланцет» опубликовал результаты, показывающие, что российская вакцина, названная в честь спутника советских времен, безопасна и эффективна.