Поздравление президента ФИФА Инфантино

. Ради действительно исторического события, выходящего за рамки эпидемии и смотрящего в будущее, горстка публики вернулась в Великобританию на арену премьер-министра.В 24 километрах от столицы Дохи находится завод с более чем 40 000 рабочих мест, известный как «Ахмад бин Али». Мероприятие посетило 20 тысяч человек, все они прошли регистрацию у входа в Govt-19 перед входом. В присутствии шейха Тамима бин Хамада Аль Тани – национальный праздник, ровно за два года до финала чемпионата мира – между Аль Саадом и Аль-Араби был сыгран 48-й финал Кубка Эмира.

Среди присутствующих был президент ФИФА Джанни Инфантино, который похвалил оргкомитет. «Ахмед бин Али – прекрасное футбольное поле», – сказал Инфантино. «Атмосфера невероятная, места расположены очень близко к полю. Я смог почувствовать интерес болельщиков даже с удаленными зрителями. Я уверен, что это будет идеальное место в 2022 году. Страна очень подготовлена ​​к чемпионату мира и находится на пути к проведению незабываемого этапа турнира. Это впервые на Ближнем Востоке и в арабском мире ».

Дисквалификация для России снижена

Тем временем Арбитражный спортивный трибунал (DAS) вынес решение по делу о допинге в России, сократив срок дисквалификации до четырех-двух лет. В период, включающий Летние Олимпийские игры 2021 года в Токио, Зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине и Чемпионат мира по футболу 2022 года в Катаре, до 2022 года не будет ни флага, ни униформы, ни гимна России. Некоторым российским спортсменам по-прежнему будет разрешено участвовать в Олимпийских играх, но они смогут доказать, что не имеют никакого отношения к антидопинговой программе, в которую входят нейтралы и агенты государственного аппарата обороны России. Русада (Российское антидопинговое агентство) – один из аналитиков Wada и бывшей московской лаборатории. В отчете Toss, опубликованном несколько дней назад, было объявлено о своем решении по арбитражному разбирательству между Всемирным арбитражным трибуналом, Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА), в которое вмешались 50 сторон. Международный олимпийский комитет (МОК), Международный паралимпийский комитет (МПК) и Международная федерация хоккея (ИИХФ).

МОК принимает к сведению

МОК отметил решение по апелляции России на четырехлетнюю дисквалификацию, введенную в декабре 2019 года из-за несоблюдения правил всемирным антидопинговым агентством WADA. «Теперь он будет тщательно оценивать результаты соревнований в олимпийском движении в отношении Олимпийских игр в Токио-2020 и зимних Олимпийских игр в Пекине 2022 года», – говорится в заявлении МОК. В связи с этим МОК будет консультироваться с международными федерациями и Международным паралимпийским комитетом.