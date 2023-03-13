Россия добавляет IKEA, Lancome и другие предметы роскоши в список параллельного импорта

Этот контент был создан в России, где освещение российских военных операций в Украине ограничено законом.

МОСКВА (Рейтер) — Минпромторг России заявил в понедельник, что расширяет список брендов, которые можно ввозить без разрешения владельца товарного знака, включая товары таких компаний, как IKEA и американских производителей игрушек Hasbro (HAS.O) и Mattel. (МАТ.О).

Москва продвигает так называемую схему «параллельного импорта», чтобы помочь российским потребителям сохранить доступ к ряду иностранных товаров перед лицом жестких карательных санкций, введенных Западом в связи с конфликтом на Украине.

Механизм позволяет российским компаниям приобретать товары у любых компаний за пределами России, в том числе в стране происхождения товаров, при условии, что они приобретаются на законных основаниях.

В расширенный список Минпромторга вошли люксовые бренды, такие как Lancôme, Giorgio Armani и Yves Saint Laurent, бренды отечественных товаров Wahl и Zanussi, а также японская Nintendo (7974T). Также добавлены бренды моторных масел и производители сельхозтехники.

Вид на логотип ИКЕА в закрытом магазине в Котельниках под Москвой, Россия, 5 июля 2022 года. REUTERS/Евгения Новоженина

Об обновленном списке впервые сообщили «Известия», отметив, что летом добавится ИКЕА.

«Известия» имеют правильный список и сейчас зарегистрированы в Минюсте», — говорится в сообщении ведомства.

Многие из товаров крупных брендов, выведенных из России, по-прежнему доступны, а механизмы параллельного импорта были усилены и расширены в прошлом году, что свидетельствует о трудностях, с которыми сталкиваются компании при контроле цепочек поставок при уходе с рынка.

Министерство заявило, что работает над отладкой механизма и переходом от регистрации торговых наименований к правообладателям, что, по его словам, упростит административные процедуры.

Об этом сообщает Рейтер. Под редакцией Александра Мару и Эмилии Ситхоле Матарес

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