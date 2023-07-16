Спустя более года после начала войны в Украине Россия расправляется с ночными американскими телеведущими.

Согласно новому списку имен, опубликованному российским правительством, Джимми Киммел из ABC, Стивен Колберт из CBS и Сет Мейерс из России из NBC были навсегда забанены.

В пятницу МИД России выпущенный Список из 500 американцев, которым, по его словам, теперь запрещен въезд в страну, с заявлением, в котором объявляется, что решение о запрете на них является ответом на санкции США.

Список имен включает многих политиков (в том числе бывшего президента Барака Обаму), а также ученых, военных и сотрудников правоохранительных органов, сотрудников или поставщиков оружия и технологических компаний. Но в него также входит горстка людей из мира развлечений и СМИ.

Из тех трех ночных ведущих (Джимми Фэллон из NBC по какой-то причине не попал в список). В список также вошли ведущая CNN Эрин Бернетт, ведущие MSNBC Рэйчел Мэддоу и Джо Скарборо, а также бывший ведущий новостей NBC Брайан Уильямс.

Помимо Обамы, запрещены также советник президента Байдена (и ветеран СМИ) Анита Данн, а также исполняющая обязанности президента «Голоса Америки» Иоланда Лопес.

Не совсем понятно, почему телевизионщиков запретили, хотя МИД России в пространном заявлении написал, что в список входят люди, «причастные к распространению фейковых и антирусофильских настроений», согласно Google Translate.

В прошлом году Россия запретила въезд в страну Бену Стиллеру, Моргану Фримену и Шону Пенну при столь же загадочных обстоятельствах (Стиллер и Бен недавно посетили Украину, прежде чем их запретили).

Министерство также заявило, что отказало в посещении консульства США в Уолл Стрит Джорнал Журналист Иван Гершкович со ссылкой на отказ правительства США в выдаче виз российским журналистам, которые должны были сопровождать министра иностранных дел Лаврова на заседании ООН.