Россия, которая неоднократно отрицала подготовку к вторжению в Украину, в субботу провела несколько опасных ракетных учений, чтобы нарастить свой ядерный арсенал.
Кремль заявил, что во время учений российских стратегических ядерных сил наземные цели, корабли, подводные лодки и самолеты поражали цели на суше и на море.
Российское государственное информационное агентство РИА показало кадры, на которых различные высокопоставленные военачальники и президент России Владимир Путин разделили приказы, и он приказал начать учения. Путин отметил, что ключевой союзник, наряду с белорусским президентом Александром Лукашенко, назвал Кремль «центром ситуации».
Вот описание типов ракет, которые Россия показала на учениях:
Межконтинентальная баллистическая ракета «Ярс».
Минобороны России запустило две межконтинентальные баллистические ракеты — одну с базы на северо-западе России и другую с подводной лодки в Баренцевом море. Они атаковали цели за тысячи миль на востоке полуострова Камчатка.
У России есть несколько моделей ракет «Ярс», которые могут нести несколько боевых кораблей и преодолевать расстояние более 6500 миль.
Корабельные ракеты Caliper
Запускаемая с кораблей и подводных лодок Северного и Черноморского флота, «Калибр» представляет собой морскую ракету большой дальности, такую как американский «Томагавк», которая поражает цели на расстоянии 1500 миль.
Есть дюжина различных видов оружия, запускаемого с суши, подводных лодок, кораблей и самолетов. Согласно национальным интересамЖурнал, посвященный внешней политике.
Гиперзвуковые ракеты Циркон
Также считается, что циркон, запускаемый с кораблей, движется со скоростью 4600 миль в час, что в пять раз превышает скорость звука — 250 миль. По данным Фокс Ньюс.
Россия, которая считается более точной, чем обычные баллистические ракеты, провела испытания этого оружия в ноябре.
Кинсейл Гиперзвуковые баллистические ракеты
«Кинжал» — это баллистическая ракета воздушного базирования, которая может двигаться со скоростью 10 Маха или 7500 миль в час и поражать цели на расстоянии до 1500 миль.
Кремль утверждает, что эти учения являются частью обычного учебного процесса, и отрицает какие-либо признаки эскалации конфликта с западными странами в Украине. Ни одно из их мнений не было подтверждено независимо
Репетиция заканчивается в воскресенье.
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