Россия запускает ракеты в ходе своих опасных боевых учений

Россия, которая неоднократно отрицала подготовку к вторжению в Украину, в субботу провела несколько опасных ракетных учений, чтобы нарастить свой ядерный арсенал.

Кремль заявил, что во время учений российских стратегических ядерных сил наземные цели, корабли, подводные лодки и самолеты поражали цели на суше и на море.

Российское государственное информационное агентство РИА показало кадры, на которых различные высокопоставленные военачальники и президент России Владимир Путин разделили приказы, и он приказал начать учения. Путин отметил, что ключевой союзник, наряду с белорусским президентом Александром Лукашенко, назвал Кремль «центром ситуации».

Кадры показывают запуск российской межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс» 19 февраля 2022 года. Путеводитель по Министерству обороны России / REUTERS

Баллистическая ракета «Кинжал» способна поразить цель на расстоянии 1500 миль. Министерство обороны России через Getty Images / AFP

Россия планирует завершить ракетную репетицию в воскресенье. Через Минобороны России / AFP

Запущен во время российских ракетных учений «Искандер-К». Министерство обороны России через Getty Images / AFP

Президент России Владимир Путин отдал приказ о проведении ракетных учений. АООС

Вот описание типов ракет, которые Россия показала на учениях:

Межконтинентальная баллистическая ракета «Ярс».

Минобороны России запустило две межконтинентальные баллистические ракеты — одну с базы на северо-западе России и другую с подводной лодки в Баренцевом море. Они атаковали цели за тысячи миль на востоке полуострова Камчатка.

Президент Джо Байден говорит, что он «надеялся», что президент России Владимир Путин отдаст приказ своим войскам вторгнуться в Украину через несколько дней. АООС

Межконтинентальная баллистическая ракета «Ярс» после запуска выпускает густой черный дым. Министерство обороны России через Getty Images / AFP

У России есть несколько моделей ракет «Ярс», которые могут нести несколько боевых кораблей и преодолевать расстояние более 6500 миль.

Корабельные ракеты Caliper

Запускаемая с кораблей и подводных лодок Северного и Черноморского флота, «Калибр» представляет собой морскую ракету большой дальности, такую ​​как американский «Томагавк», которая поражает цели на расстоянии 1500 миль.

Есть дюжина различных видов оружия, запускаемого с суши, подводных лодок, кораблей и самолетов. Согласно национальным интересамЖурнал, посвященный внешней политике.

Истребитель ВВС России сбрасывает гиперзвуковую крылатую ракету «Кинсейл» во время учений. АП

Российская подводная лодка выпустила в море противокорабельную ракету. АООС

Российский бомбардировщик Туполев Ту-95МС летит во время стратегических учений. Через Минобороны России / AFP

Российские СМИ показывают бомбардировщик Ту-95МС. Министерство обороны России через Getty Images / AFP

Гиперзвуковые ракеты Циркон

Также считается, что циркон, запускаемый с кораблей, движется со скоростью 4600 миль в час, что в пять раз превышает скорость звука — 250 миль. По данным Фокс Ньюс.

Россия, которая считается более точной, чем обычные баллистические ракеты, провела испытания этого оружия в ноябре.

Кинсейл Гиперзвуковые баллистические ракеты

«Кинжал» — это баллистическая ракета воздушного базирования, которая может двигаться со скоростью 10 Маха или 7500 миль в час и поражать цели на расстоянии до 1500 миль.

Межконтинентальная баллистическая ракета «Ярс» имеет дальность более 6500 миль. АООС

Дым и огонь вспыхивают, когда российские войска запускают ракеты по полигону Обус-Лесновский в Белоруссии. АП

Несколько российских боевых вертолетов запускают ракеты во время военных учений в Беларуси, 19 февраля 2022 года. АООС

Межконтинентальная баллистическая ракета «Яар» была запущена 19 февраля 2022 года с полигона Кура в России. АООС

19 февраля 2022 года во время учений российский военный корабль «Циркон» запустил гиперзвуковую ракету. Через РЕЙТЕР

Российские СМИ сообщают, что во время испытания ракеты плыла атомная подводная лодка. Министерство обороны России / Путеводитель через REUTERS

Кремль утверждает, что эти учения являются частью обычного учебного процесса, и отрицает какие-либо признаки эскалации конфликта с западными странами в Украине. Ни одно из их мнений не было подтверждено независимо

Репетиция заканчивается в воскресенье.

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