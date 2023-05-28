Россия запустила крупнейшую атаку беспилотников на украинскую столицу накануне Дня Киева

КИЕВ (Рейтер) — Ночью Россия нанесла серию воздушных ударов по Киеву, что, по словам официальных лиц, стало крупнейшей атакой беспилотников на город с начала войны, когда украинская столица готовилась отпраздновать свою годовщину. Воскресенье.

ВВС Украины заявили, что сбили 52 из 54 российских беспилотников, назвав это рекордной атакой самолетов-камикадзе иранского производства. Не сразу было понятно, сколько дронов было запущено над Киевом.

По словам мэра Виталия Кличко, во время первого нападения на Киев со смертельным исходом в мае и 14-го в этом месяце в результате падения обломков погиб 41-летний мужчина.

Нападения произошли перед рассветом в последнее воскресенье мая, когда столица отмечает День Киева, годовщину своего официального основания 1541 год назад. Этот день обычно отмечается уличными ярмарками, живыми концертами и специальными музейными выставками — в этом году они тоже запланированы, но в меньшем масштабе.

«История Украины — давний раздражитель для неуверенных в себе россиян», — заявил в своем Telegram-канале руководитель аппарата президента Владимира Зеленского Андрей Ермак.

ВВС сообщили в Telegram, что Россия наносила удары по военным объектам и объектам критической инфраструктуры в центральных областях Украины, в частности в Киевской области.

Рейтер не смог самостоятельно проверить информацию.

Франция осудила нападение «самым решительным образом», добавив, что оно унесло жизни как минимум двух человек и несколько человек было ранено, что было названо вопиющим нарушением международного гуманитарного права.

«Эти неприемлемые действия представляют собой военные преступления и не могут оставаться безнаказанными», — говорится в заявлении МИД Франции.

[1/10] Дым поднимается в небе над городом после атаки российского беспилотника на фоне нападения России на Украину в Киеве, Украина, 28 мая 2023 года. REUTERS/Gleb Garanich READ Украина сообщает о высокой, но «некритической» чернобыльской радиации

В связи с приближением украинского контрнаступления после 15 месяцев войны Москва усилила авиаудары после почти двухмесячного затишья, в основном нанося удары по военным позициям и припасам. Волны атак теперь приходят несколько раз в неделю.

Воскресные атаки произошли после того, как Киев заявил, что боевые действия вокруг осажденного города Бахмут на юго-востоке Украины, места самого продолжительного сражения войны, утихли.

Глава киевского военного ведомства Сергей Попко сообщил, что атака велась в несколько заходов, а воздушная тревога длилась более пяти часов.

«Сегодня противник решил «поздравить» киевлян с Днем Киева с помощью своих дронов-убийц», — сообщил Попко в мессенджер-канале Telegram.

Официальные лица заявили, что несколько районов Киева, крупнейшего города Украины с населением почти 3 миллиона человек, пострадали от ночных атак, в том числе исторический Печерский район.

Во время воздушной тревоги, которая началась вскоре после полуночи, многие люди стояли на своих балконах, некоторые выкрикивали атаки, направленные на президента России Владимира Путина, и лозунги «Слава противовоздушной обороне», сообщили очевидцы Рейтер.

По словам мэра Кличко, в зеленом Голосевском районе на юго-западе Киева в результате падения обломков загорелся трехэтажный склад, уничтожив около 1000 квадратных метров строительных конструкций.

Пожар возник после того, как обломки беспилотника упали в семиэтажный нежилой дом в Соломенском районе на западе города. Район является оживленным железнодорожным и воздушным транспортным узлом.

В Печерском районе возник пожар на крыше девятиэтажки из-за падения обломков беспилотника, а в Дарницком районе пострадал магазин, сообщили в Telegram представители Киевского военного ведомства.

(Отчет) Валентина Огириенко и Глеба Гаранича; Дополнительные репортажи Ника Старкоффа, Лидии Келли и Сибил де ла Хамид в Париже. Автор Лидия Келли. Под редакцией Химани Саркара, Кристофера Кушинга и Шэрон Синглтон.

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