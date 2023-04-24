Россия заявляет о прогрессе в Бахмутской битве

(Рейтер) — Министерство обороны России заявило в воскресенье, что его войска продвинулись в Бахмут, поскольку высокопоставленный украинский командующий разместил фотографии своих войск, заявив, что они удерживают фронт, проходящий через город, но он был полностью разрушен в ходе некоторых из самых кровопролитных сражений. Из 14-месячной войны.

Телеграмма, опубликованная украинским генерал-полковником Александром Серским, последовала за заявлением российского министерства о том, что его силы захватили два блока в западных провинциях, а воздушно-десантные части перебрасывают подкрепления на север и юг. Россия считает Бахмут плацдармом для дальнейшего продвижения на востоке Украины.

Об этом говорится в сообщении на Telegram-канале Сырского под фотографиями, на которых он вместе с тремя другими мужчинами в форме рассматривает карту с подписью «Линия фронта в Бахмуте. Продолжается».

Рейтер не смог проверить отчеты с поля боя.

Евгений Пригожин, командующий отрядом специального назначения Вагнера, возглавлявший наступление на Бахмут, контролировал 80% города. Киев неоднократно опровергал утверждения о том, что его силы собираются вывести.

В воскресенье российский президент Херсонской области на юге Украины также опроверг сообщение аналитического центра США о том, что украинские силы заняли позиции на восточном берегу Днепра.

Владимир Сальдо написал в своем Telegram-канале: «На левом (восточном) берегу Днепра нет плацдарма противника… Наша армия полностью контролирует этот район».

«Могут быть случаи, когда вражеские диверсионные группы производили автопортретные десанты, прежде чем… были уничтожены или сброшены в воду нашими истребителями».

Ссылаясь на российских военных блогеров, связанных с силами Москвы, Институт изучения войны заявил, что Украина имеет «установленные позиции» на восточном берегу, хотя неясно, «в каком масштабе и с какими намерениями».

Россия вывела свои войска с Западного берега в прошлом году, что стало частью серии выводов, которые сигнализировали об изменении импульса в пользу Киева.

Наталья Хоменюк, пресс-секретарь Южного командования Украины, не подтвердила и не опровергла сообщение, в котором, по ее словам, украинское телевидение предупреждало об «очень сильном обстреле» в районах вокруг городов Херсон и Бреславль на Западном берегу.

«В ответ на такую ​​информацию противник значительно активизировал свои атаки на противоположный берег», — говорится в сообщении. По ее словам, мирные жители получили ранения, а около 30 зданий, в том числе школа, были разрушены.

Он также призвал к «информационному молчанию» для обеспечения оперативной безопасности. «Я хочу, чтобы все понимали, что очень сложно обойти такое препятствие, как, например, река Днепр, когда линия фронта проходит по такой широкой и мощной реке», — сказала она. «Нужно запастись терпением».

(Отчетность Джейка Корделла и Дэна Беличука) Под редакцией Хью Лоусона

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