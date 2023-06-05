Россия заявляет, что предотвратила крупное нападение на Украину | Российско-украинские военные новости

Заявление прозвучало в то время, когда Украина готовится к крупному контрнаступлению с целью отвоевать территорию, оккупированную Россией.

Россия заявляет, что ее силы отразили крупное наступление украинских войск в украинском районе Донецка, убив 250 украинских военнослужащих и уничтожив танки и бронетехнику.

«Утром 4 июня противник перешел в широкомасштабное наступление силами пяти дивизий в направлении южного Донецка», — говорится в сообщении Минобороны России в понедельник утром в Telegram-канале.

Заявления от Украины о предполагаемом нападении не поступало. В своем вечернем сообщении от 4 июня Генеральный штаб Вооруженных сил Украины заявил, что Москва сосредоточила свои военные усилия на полной оккупации Луганской и Донецкой областей.

«В течение суток оккупанты предприняли 23 атаки, но все они были отбиты подразделениями силовых структур», — говорится в сообщении.

Российские или украинские претензии не могли быть немедленно проверены.

Минобороны России заявило, что Украина нанесла удар шестью механизированными и двумя танковыми батальонами.

«Цель противника — прорвать нашу оборону на передовых рубежах, которые, по его мнению, являются наиболее уязвимыми», — заявили в Минобороны. «Противник не добился поставленных задач, не добился успеха».

Украина готовится к полномасштабному вторжению в Украину в феврале 2022 года и контрнаступлению, чтобы вернуть Крымский полуостров, захваченный Россией в 2014 году.

Но это дало смешанные сигналы о том, что повлечет за собой контрнаступление — предварительные, ограниченные удары для ослабления российских сил и военных объектов или крупномасштабное одновременное наступление через линию фронта протяженностью 1100 километров (684 мили).

Россия заявила, что ее силы убили 250 украинских солдат и уничтожили 16 танков, три БМП и 21 ББМ.

Начальник Генштаба России Валерий Герасимов в то время занимал «одну из передовых командных должностей», добавили в министерстве.

Президент Украины Владимир Зеленский не упомянул о предполагаемом нападении в своем вечернем видеообращении в воскресенье вечером. Ранее он заявил, что Киев готов действовать.

В последние недели Украина стремилась ослабить позиции России. К концу прошлого месяца высокопоставленный чиновник заявил, что предварительные шаги по уничтожению линий снабжения или взрыву складов уже предприняты.

Удар беспилотника поджег энергетический объект в Белгородской области России рано утром в понедельник, а губернатор области Вячеслав Кладков объявил о новых вторжениях проукраинских, антикремлевских российских добровольческих сил и вооруженных групп «Свобода России».

Боевики заявили, что они также захватили российские войска и передают их Украине.

Белгородская область граничит с Украиной и в последние недели подвергалась частым обстрелам.