Россия заявляет, что разведка США взломала тысячи iPhone | Новости экономики

ФСБ обвиняет Apple в тесном сотрудничестве со спецслужбами США после раскрытия предполагаемой «разведывательной работы».

Россия обвинила спецслужбы США во взломе тысяч iPhone, принадлежащих российским пользователям и иностранным дипломатам в стране.

Федеральная служба безопасности России (ФСБ) заявила в четверг, что обнаружила «разведывательную работу», которая привела к взлому телефонов россиян, а также дипломатов из Израиля, Сирии, Китая и членов НАТО.

ФСБ, преемница шпионской службы КГБ советских времен, заявила, что Apple тесно сотрудничала со спецслужбами США, в том числе с Агентством национальной безопасности (АНБ), но не представила доказательств своих утверждений.

В своем заявлении Apple не прокомментировала, были ли взломаны iPhone в России, но отрицала сотрудничество с властями для взлома ее устройств.

«Мы никогда не работали с каким-либо правительством над внедрением бэкдора в какой-либо продукт Apple и никогда не будем», — заявил технический гигант из Калифорнии.

АНБ не сразу ответило на запрос о комментарии.

Отдельно генеральный директор компании по кибербезопасности «Лаборатории Касперского» заявил, что десятки высокопоставленных сотрудников стали жертвами «очень изощренной и профессиональной кибератаки».

В своем блоге Евгений Касперский сообщил, что атака была произведена с использованием невидимого сообщения iMessage с вредоносным вложением, которое использует уязвимости в операционной системе iOS.

«Мы уверены, что «Лаборатория Касперского» не была основной целью этой кибератаки. Ближайшие дни принесут больше ясности и больше подробностей о глобальном распространении этого шпионского ПО», — сказал Касперский.

Касперский, штаб-квартира которого находится в Москве, но имеет офисы более чем в 30 странах, не связывает атаку с какой-либо конкретной страной или субъектом.

Предполагаемая кампания кибершпионажа происходит в то время, когда отношения между Россией и Соединенными Штатами находятся на самом опасном уровне за последние десятилетия из-за войны Москвы в Украине.

В прошлом месяце Министерство юстиции США заявило, что сорвало двухдесятилетнюю кампанию ФСБ по внедрению вредоносного ПО в более чем 50 стран.

Местные СМИ сообщили, что в марте Кремль приказал чиновникам, участвовавшим в организации президентских выборов в России в 2024 году, не использовать iPhone из-за опасений, что устройства могут быть уязвимы для взлома западными шпионскими агентствами.