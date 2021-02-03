Россия и Китай обсуждают технические аспекты совместной лунной станции – наука и космос

Москва, 3 февраля. / ТАСС /. Российская космическая компания Роскосмос провела переговоры с китайскими коллегами для определения научных задач лунной базы и обсуждения технических аспектов реализации проекта, сообщил ТАСС заместитель генерального директора по международному сотрудничеству Роскосмоса Сергей Савельев.

«В настоящее время ведется работа по выявлению потенциальных научных миссий, представляющих общий интерес для исследования Луны. Кроме того, анализируется потенциальная техническая реализация проекта», – сказал он.

На современном этапе проект лунной станции предполагает широкое международное сотрудничество.

«Пока не будут достигнуты договоренности с китайскими партнерами и не будет создана соответствующая правовая основа для сотрудничества, было бы преждевременно говорить об участии определенных стран / организаций», – добавил российский космический представитель.

Все вопросы сотрудничества обсуждаются российскими и китайскими специалистами в рамках специальной рабочей группы.

Представитель Китайского национального космического управления (CNSA) Сюй Хунлян ранее заявил, что Китай продолжит свои исследования на Луне. Он добавил, что страна рассчитывает на сотрудничество с Россией для совместной реализации связанных проектов.

В ноябре 2017 года Роскосмос и CNSA подписали программу космического сотрудничества на 2018-2022 годы. Программа состоит из шести отделов, включая изучение Луны и дальнего космоса, космическую науку и связанные с ней технологии, спутники и их использование, компоненты космического оборудования и материалов, сотрудничество в области дистанционного зондирования Земли и другие вопросы. Для реализации проектов, предусмотренных программой, созданы рабочие подгруппы.

В декабре 2020 года генеральный директор Роскосмоса Рогозин заявил в ходе круглого стола в Палате Российской Федерации (верхней палате парламента), что в июне Китай предложил пригласить Европу присоединиться к программе исследования Луны.