G7 согласилась ужесточить санкции против Москвы и обуздать напористость Китая (Файл)

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в субботу, что решения, принятые «большой семеркой» на саммите в Японии, направлены на «двойной контроль» России и Китая.

Выступая на телевизионной конференции, Сергей Лавров повторил заявление России о том, что Запад использует Украину как инструмент для нанесения стратегического поражения России. США и их союзники отвергают эту версию, заявляя, что помогают Киеву защищаться от незаконной войны.

«Задача была поставлена ​​четко и ясно — победить Россию на поле боя, но не останавливаться на достигнутом, а устранить ее как геополитического конкурента», — сказал Сергей Лавров.

«Посмотрите на решения, обсуждавшиеся и принятые сегодня на конференции G7 в Хиросиме, направленные на двойное сдерживание России и Китая».

Ранее в своем заявлении G7 согласилась ужесточить санкции против Москвы и вновь разоблачила Китай. Они также призвали Россию оказать давление на Китай, чтобы тот прекратил военную агрессию и немедленно вывел свои войска из Украины.

Сергей Лавров сказал, что Запад настаивает на прекращении торгово-экономических связей с Россией, но у Москвы есть поддержка многих союзников.

(Помимо заголовка, эта история не редактировалась сотрудниками NDTV и была опубликована из синдицированного канала.)