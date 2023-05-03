Россия может использовать гражданских лиц и журналистов для шпионажа в Дании: датская разведка

КОПЕНГАГЕН (Рейтер) — Датская разведка заявила во вторник, что ожидает, что Россия будет вербовать гражданских лиц и использовать журналистов и бизнесменов для шпионажа за страной в качестве альтернативы российским дипломатам, высланным в прошлом году по подозрению в шпионаже.

Датская служба безопасности и разведки сообщила во вторник в докладе, что вторжение России в Украину усилило потребность Москвы в сборе разведданных в странах НАТО.

PET заявил, что Дания, контролирующая вход в Балтийское море, будет играть важную стратегическую роль в потенциальном военном конфликте с Россией в качестве перевалочного пункта для подкреплений НАТО, что делает члена НАТО особым вниманием для России.

Посольство России в Копенгагене не сразу ответило на запрос Reuters о комментариях.

Когда Дания, как и другие страны ЕС, в апреле прошлого года выслала 15 российских дипломатов, это помешало России шпионить за датской землей.

«Но потребность России в получении информации в Дании увеличилась… и поэтому PET ожидает, что Россия попробует другие методы шпионажа в Дании», — говорится в сообщении IOS.

«…в Дании могут быть сотрудники разведки вне дипломатических представительств, например, в качестве журналистов или бизнесменов, или использование приезжих сотрудников разведки или российских спецслужб для вербовки любых датских источников в России или других странах».

Он добавил, что другие методы будут включать в себя различные формы сбора электронной разведывательной информации и электронного шпионажа.

Репортаж Николая Скидсгаарда. Монтаж Ник МакФи

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