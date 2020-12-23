Энрико Олиари –

Сегодня МИД России созвал встречу нескольких послов ЕС в связи с делом Навального, на котором известный оппонент и блогер выпил яд с нейромедиатором Новичок, который использовался для Scribal в августе прошлого года. Алексей Навальный заболел во время полета из Томска в Сибири в Москву вскоре после чая в баре аэропорта вылета. Затем самолет приземлился в Омске, откуда 44-летний Навальный был доставлен в Германию по просьбе родственников. Немецкая военная лаборатория обнаружила наличие Новичка в крови.

После событий Европейский Союз запретил шести гражданам России и одной научной организации въезд или деятельность в пределах европейских границ. Среди них были Александр Портников, директор Федеральной службы безопасности, Сергей Криенко, первый вице-президент администрации президента России, и Сергей Меньоло, посол в Сибирском федеральном округе.

Москва ввела симметричные меры, но сегодня кризис по делу Навального еще больше усилил дипломатическую напряженность, поэтому послов в министерство вызвали.

По словам того же человека, который был отравлен сегодня, яд, убивший его 20 августа прошлого года, был не в чае, а на короткое время, оттуда он будет циркулировать через кожу. FSP Если бы у пилота хватило инстинкта немедленно приземлиться в Омске, человек бы погиб. На самом деле яд был в нижнем белье, а не в чае, как утверждают сторонники Навального и СМИ.