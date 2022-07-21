Российский орган по надзору за коммуникациями заявил в среду, что собирается наказать Фонд Викимедиа, управляющий онлайн-энциклопедией Википедия, за нарушение российского законодательства в лондонско-украинском конфликте.

В заявлении Роскомнадзора говорится, что Википедия по-прежнему содержит «запрещенные материалы, в том числе фейки о ходе спецопераций на территории Украины», и что поисковые системы будут использоваться для уведомления пользователей о том, что Викимедиа нарушила российское законодательство.

Антон Коралкин, заместитель главы комитета по информационной политике российского парламента, написал в Telegram, что ссылки на Википедию будут содержать предупреждение, предупреждающее пользователей о нарушениях закона со стороны Фонда Викимедиа.

Роскомнадзор заявил, что меры будут действовать до тех пор, пока Фонд Викимедиа не будет полностью соблюдать российское законодательство.

13 июня Фонд Викимедиа обжаловал решение московского суда, который оштрафовал его на 5 миллионов рублей (91 000 долларов США) за отказ удалить ложную информацию, в том числе «российское вторжение в Украину», «войну», из русскоязычных статей Википедии об украинском конфликте. Преступления во время российского вторжения в Украину» и «Резня в Буче».

Википедия, которая претендует на то, чтобы предоставить «второй черновик истории», написана и отредактирована добровольцами на более чем 300 языках.

После вторжения в Украину, когда многие российские независимые СМИ были закрыты, Википедия стала одним из последних доступных россиянам проверенных источников информации о войне.

Россия ввела новые законы об обмене информацией о конфликте на Украине вскоре после того, как 24 февраля Кремль направил в страну десятки тысяч военнослужащих.

[КонкурирующиенарративывокругкрупнейшегоконфликтавЕвропес1945годаназываютточтоРоссияведетне«войной»или«вторжением»аскорее«специальнойвоеннойоперацией»по«милитаризациииуничтожению»Украины[1945க்குப்பிறகுஐரோப்பாவின்மிகப்பெரியமோதலைச்சுற்றியுள்ளகதைகள்மிகவும்போட்டியிடுகின்றனரஷ்யாநடப்பதைஒரு»போர்»அல்லது»படையெடுப்பு»என்றுஅழைக்கவில்லைஅதற்குப்பதிலாகஉக்ரைனை»இராணுவமயமாக்கல்மற்றும்அழித்தொழிக்கும்»ஒரு»சிறப்புஇராணுவநடவடிக்கை»என்றுஅதைஉருவாக்குகிறது

Украина и Запад говорят, что структура России — это фиговое дерево, предназначенное для оправдания агрессивной войны в империалистическом стиле.