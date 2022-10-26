Россия наносит «массированный ядерный удар»

Министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что в среду российские силы стратегического сдерживания провели успешные учения по нанесению «массированного ядерного удара» в случае ядерной атаки.

В учениях под руководством президента Владимира Путина приняли участие мобильные ракетные комплексы наземного базирования и ракетная подводная лодка стратегического назначения «Тула» Северного флота России. Все испытанные ракеты поразили цели, говорится в сообщении Кремля.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в среду настаивал на версии своей страны, которую Украина и Запад категорически отрицают, о том, что она готовилась ударить по Киеву «грязной бомбой», а затем обвинил в этом Россию.

Американские эксперты считают, что Россия рассматривает возможность взрыва грязной бомбы под «ложным флагом» или использует эту историю, чтобы заручиться большей поддержкой войны внутри страны.

Байден предупредил Москву:Использование ядерных бомб — «серьезная ошибка»

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►ДТЭК, крупнейшая частная энергетическая компания Украины, заявляет, что она потеряла около 40 миллионов долларов с 10 октября, когда Россия нацелилась на энергетическую инфраструктуру страны, нанеся «катастрофический» ущерб.

►дек. Послы России и Беларуси не допущены к участию в церемонии вручения Нобелевской премии в Стокгольме 10 числа, сообщил Нобелевский фонд.

Тело ветерана армии США Джошуа Аллена Джонса, погибшего во время войны на Украине, было передано украинским властям в среду в обмен на российские военные.

Андрей Ермак, руководитель Офиса Президента Украины, говорится в Telegram Одновременно из-под стражи России были освобождены 10 украинских военнопленных, в том числе один офицер и девять рядовых. Ермак не сообщил, сколько россиян было освобождено.

«Мы будем продолжать работать, пока не вернем всех домой», — сказал Ермак.

Государственный департамент США уведомил семью о возвращении тела, сказал отец Джонса, Джефф Джонс. рассказал CNN. Ни Пентагон, ни Госдепартамент США сразу не ответили на запрос USA TODAY о комментариях. Семья Джошуа Джонса опубликовала краткое заявление на Facebook Признавая свою смерть в августе, он сказал: «Наша главная цель — доставить его тело домой».

«Я не могу сказать вам, какое бремя лежит на этой семье», — сказал Джефф Джонс CNN.

Претендент Путина бежал из страны на фоне уголовного расследования

Популярная российская телеведущая Ксения Собчак стала подозреваемой в деле о вымогательстве в отношении государственного оборонного подрядчика Ростеха, бывшего соперника Путина на президентских выборах, сообщает государственное ТАСС. СМИ сообщили, что Собчак, которой грозит до 15 лет лишения свободы, если ее признают виновной, бежала из страны. Почти все обвиняемые в России виновны. Бизнес-директор Собчак Кирилл Суханов и бывший главный редактор Ариан Романовский задержаны в ожидании предъявления обвинений.

Собчак часто критиковала Путина, и в иске утверждается, что Собчак попросили заплатить за гарантии того, что правительственные чиновники не будут подвергаться критике со стороны новостных каналов. 40-летняя Собчак была кандидатом от либералов на президентских выборах в России в 2018 году, заняв четвертое место, набрав около 1,7% голосов.

С августа:Мужчина из Мемфиса погиб на войне в Украине. Сейчас семья пытается вернуть его тело.

Предоставлено: Ассошиэйтед Пресс