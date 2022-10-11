Россия наносит смертельные удары по Киеву и другим украинским городам

Авторы Адам Шрек и Хана Архирова

Киев, Украина (Associated Press) – В понедельник Россия ответила на нападение на жизненно важный мост самым масштабным ударом по Украине за последние месяцы, смертоносным обстрелом, в результате которого были уничтожены гражданские объекты, отключено электричество и вода, разрушены здания и убиты по меньшей мере 14 человек. люди. .

Служба чрезвычайных ситуаций Украины заявила, что около 100 человек получили ранения в результате утренних обстрелов России в час пик с воздуха, моря и суши по меньшей мере в 14 областях, простирающихся от Львова на западе до Харькова на востоке. Многие атаки происходили далеко от линии фронта войны.

Хотя Россия заявила, что ракеты были нацелены на военные и энергетические объекты, некоторые из них поразили гражданские районы, когда люди шли на работу и в школу. Одна попала на стадион в центре Киева, другая попала в университет.

Атаки привели к отключению электроэнергии на большей части страны, лишили сотни тысяч людей электричества до вечера понедельника и вызвали настолько серьезную нехватку электроэнергии, что украинские власти призвали людей экономить электроэнергию и объявили, что со вторника прекратят экспорт электроэнергии в Европу. Перебои в подаче электроэнергии часто лишают жителей воды, поскольку система использует электричество для работы насосов и другого оборудования.

Старший советник президента Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что удары не имели «практического военного смысла» и что целью России было создать «гуманитарную катастрофу».

Президент России Владимир Путин заявил, что его силы нанесли удары по ключевой энергетической инфраструктуре и объектам военного управления с помощью «высокоточного оружия» в ответ на то, что он назвал «террористическими» действиями Киева — имея в виду попытки Украины отразить вторжение в Москву, включая субботнее нападение. на крупном мостовом узле между Россией и аннексированным Крымом. Путин заявил, что нападение на мост организовали украинские спецслужбы.

Путин пообещал «строгий» и «пропорциональный» ответ, если дальнейшие украинские атаки будут угрожать безопасности России. «Никто не должен сомневаться в этом», — сказал он Совету безопасности России по видеосвязи.

Российский президент находится под сильным внутренним давлением, чтобы он принял более агрессивные меры, чтобы остановить в значительной степени успешное украинское контрнаступление и решительно отреагировать на субботнюю атаку на Керченский мост, строительство которого использовалось для поддержки аннексии Крыма в 2014 году.

Все более частое определение Путиным действий Украины как террористических может предвещать еще более смелые и жестокие действия. Но в своем выступлении в понедельник Путин, чей приказ о частичной мобилизации войск в прошлом месяце привел к перемещению сотен тысяч мужчин боеспособного возраста, не стал превращать свою «специальную военную операцию» в антитеррористическую кампанию или военное положение. Зеленский неоднократно призывал мировых лидеров объявить Россию террористическим государством из-за ее нападений на мирных жителей и предполагаемых военных преступлений.

Война Москвы в Украине приближается к восьми месяцам, и Кремль терпит унизительные неудачи на поле боя в регионах восточной Украины, которые он пытается аннексировать.

Глава правоохранительных органов Украины заявил, что в результате атак в понедельник были повреждены 70 объектов инфраструктуры, 29 из которых были опасными. Зеленский заявил, что из 84 крылатых ракет и 24 беспилотников, выпущенных Россией, 56 были сбиты украинскими войсками.

Мэр Виталий Кличко заявил, что взрывы произошли в Шевченковском районе столицы, в который входят исторический Старый город и правительственные учреждения.

Несколько забастовок произошло возле правительственного района в символическом центре столицы, где расположены парламент и другие важные достопримечательности. Офисная башня, покрытая стеклом, была сильно повреждена, большая часть ее тонированных голубых окон разбита.

Зеленский в видеообращении отметил лучшее время для атак в понедельник, заявив, что Россия «намеренно выбрала такое время и эти цели, чтобы нанести максимальный ущерб».

Забастовки вынудили жителей двух крупнейших городов Украины — Киева и Харькова — уйти в убежища, в том числе на станции метро.

Олина, жена Зеленского, опубликовала видео, на котором люди укрываются на лестнице станции киевского метро, ​​поющие украинскую народную песню «В вишневом саду», и ее финальные строки: «Дорогая мама, ты старая, а я старая». счастлива и молода. Я хочу жить, чтоб любила».

В то время как сирены воздушной тревоги продолжали звучать на протяжении всей войны, многие украинцы в Киеве и других местах игнорировали предупреждения после нескольких месяцев затишья.

В понедельник утром из-за пробок на дорогах рядом с Киевским национальным университетом врезался микроавтобус. Неподалеку в парке Шевченко упала как минимум одна ракета, оставив большую воронку возле детской площадки.

Еще одной мишенью стал пешеходный мост Кличко — достопримечательность в центре Киева со стеклянными панелями. На видеозаписях видно, как под мостом прогремел мощный взрыв, поднялся дым, а мужчина, по-видимому, убегает целым и невредимым. Позже мэр опубликовал видео, когда он шел по мосту, указывая на воронку на тротуаре внизу, осколки стекла и разбитые ракеты на настиле моста.

Сирены звучали во всех регионах Украины, кроме аннексированного Россией полуострова Крым, четыре часа подряд.

Журналисты Associated Press видели тела на промплощадке на окраине Днепра. По официальным данным, в городе погибли четыре человека и 19 получили ранения. По словам очевидцев, ракета упала перед автобусом, повредив автомобиль, но не убив пассажира.

Математик Наталья Нестренко видела, как одна ракета пролетела возле балкона ее днепровской квартиры, когда она была на кухне, затем услышала два взрыва.

«Это очень опасно. Я сразу позвонила своим детям, чтобы узнать, как у них дела, потому что бить можно кого угодно — женщин и детей.

Мэр Игорь Терехов сообщил, что Харьков был обстрелян трижды. Забастовки вызвали перебои с электричеством и водой. Губернатор области Максим Козицкий заявил, что во Львове также повреждена энергетическая инфраструктура.

Министр иностранных дел страны Нико Попеску заявил, что три крылатые ракеты, выпущенные по Украине с российских кораблей в Черном море, пересекли воздушное пространство Молдовы.

Атаки вызвали новое международное осуждение России.

«Большая семерка» промышленно развитых стран запланировала во вторник видеоконференцию по ситуации, на которой выступит Зеленский.

Президент США Джо Байден заявил в своем заявлении, что ракетные обстрелы, в результате которых погибли мирные жители, «еще раз демонстрируют крайнюю жестокость незаконной войны г-на Путина против украинского народа». Он сказал, что Соединенные Штаты и их союзники «продолжат возлагать на Россию издержки за ее агрессию, привлекать Путина и Россию к ответственности за их зверства и военные преступления и оказывать необходимую поддержку украинским силам для защиты своей страны и свободы». Позже в понедельник в телефонном разговоре Байден сказал Зеленскому, что Соединенные Штаты одобрили его просьбу о предоставлении передовых систем противовоздушной обороны.

Президент Франции Эммануэль Макрон выразил «серьезную обеспокоенность». Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли написал в Твиттере, что «российские ракетные обстрелы гражданских объектов на Украине неприемлемы».

Некоторые опасаются, что атаки в понедельник могут стать началом нового российского наступления. В качестве меры предосторожности Украина перевела все школы на онлайн-обучение.

Зловещим ходом белорусский президент Александр Лукашенко объявил, что он и Путин договорились о создании «совместной региональной группировки сил». Подробностей он не сообщил.

Лукашенко повторил свои утверждения о том, что Украина планировала нападение на Беларусь, что вызвало опасения, что он примет превентивные меры. Его министр обороны Виктор Хринин позже выпустил видео, предупреждающее Украину не провоцировать Беларусь, но добавил: «Мы не хотим воевать».

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Сабра Ирис в Киеве, Василиса Степаненко в Харькове, Джастин Спайк и Джессика Фиш в Днепре внесли свой вклад в эту историю.

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